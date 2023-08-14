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16-летним украинцам запретят выезд за границу. Кто разгоняет эту ложь

Россияне создали новый фейк и успешно его распространяют в Украине (фото: Styler)
Автор: Василина Копытко

В сети массово распространяется информация о том, что подросткам с 16 лет запретят выезжать из Украины. На самом же деле такие заявления являются ложью.

Об этом сообщает группа "Стоп фейк Дніпро" в Telegram.

Кому выгоден этот фейк

В российских Telegram-каналах "разгоняют" ложь о том, что Верховная Рада Украины прибегает к жестким мерам из-за страха, что из-за мобилизации в Украине закончатся взрослые мужчины, поэтому подросткам от 16 до 18 лет запретят выезд из страны.

Пропагандисты создали эту манипуляцию на основе реального "Проекта Закона о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины о защите прав детей при временном выезде за пределы Украины" №9480, зарегистрированного 11 июля 2023 года.

На самом деле этот законопроект защищает права детей, выезжающих за пределы Украины, в частности детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Например, подросткам в возрасте от 16 до 18 лет предлагают разрешить пересекать границу только в сопровождении одного из родителей и с согласия другого. Или же в сопровождении доверенного лица или, если речь идет о ребенке-сироте или ребенке, лишенном родительской опеки, - с разрешения органа опеки.

Ключевым в этом законопроекте есть предложение ограничить только самостоятельный выезд подростков за границу для унификации с правилами социальных служб стран ЕС. Никакого отношения к мобилизации это не имеет.

Образец фейкового сообщения у российских в Telegram-каналах (фото: Telegram/Стоп фейк Днепр)

Что нужно знать о выезде подростков за границу

Следует отметить, что на границе действительно могут остановить 17-летних юношей на законном основании.

"Некоторые пограничники не выпускают 17-летних ребят. Если взять нормы закона, то такие юноши имеют полное право пересекать границу во время войны. Но в Украине ввели новое постановление - уменьшили возраст, когда нужно вставать на военный учет. Теперь ребята должны становиться на него с 16 лет. И, соответственно, не только встать на учет, но и получить приписное", - объясняют юристы адвокатского объединения "Вертикаль" в канале Telegram.

Пограничники имеют право пользоваться этим постановлением и могут не выпустить за границу 17-летнего парня, не стоящего на учете.

"Но если парню исполнилось 17 лет, и он стоит на учете, то он может выехать", - отмечают эксперты.

Ранее мы писали о том, что россияне разгоняют фейк о том, что в Украине мобилизуют 80% мужчин.

Читайте также о том, что в Киеве задержали пропагандисток, которые ежедневно распространяли в сети по 70 российских фейков.

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фейкивыезд за границу