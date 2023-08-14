ua en ru
Пн, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ежедневно распространяли до 70 фейков о войне. В Киеве задержали двух пропагандисток

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 августа 2023 14:30
Ежедневно распространяли до 70 фейков о войне. В Киеве задержали двух пропагандисток Фото: В Киеве СБУ задержала двух пропагандисток, распространявших фейки о войне в Украине (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности задержала в Киеве двух пропагандисток, по заказу России ежедневно распространявших до 70 фейков о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Киберспециалисты Службы безопасности задержали в Киеве двух приспешниц врага, работавших на россиянина Александра Зенина - главного редактора прокремлевского портала "Вся Тверь", - говорится в сообщении.

По его указаниям, фигурантки ежедневно распространяли в украинском сегменте популярных соцсетей и Telegram-каналов до 70 фейковых сообщений о войне в Украине. В первую очередь, злоумышленницы массово "разгоняли" дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны Украины.

Отмечается, что для этого они создали и самостоятельно администрировали сеть пророссийских Telegram-каналов и сообществ в Facebook, которая охватывала аудиторию более 10 тысяч пользователей. Материалы для деструктивного контента они получали в виде электронных "методичек".

За успешно выполненные задачи российский пропагандист посылал своим подопечным до 10 тысяч в гривневом эквиваленте.

По имеющимся данным, Зенин координировал свои действия с российскими спецслужбами и через публикации фигуранток пытался распространять панические настроения в украинском обществе.

По данным следствия, коллаборантками оказались две безработные жительницы Киева, искавшие работу копирайтера на фриланс-биржах. Таким образом, они попали в поле зрения Зенина, который за ежемесячные "гонорары" привлек их к сотрудничеству в войне против Украины.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила незаконность действий коллаборанток.

Во время обысков по местам жительства злоумышленниц изъята компьютерная техника, которую они использовали для администрирования вражеских интернет-ресурсов. Также обнаружен электронный почтовый архив с поличным с российским пропагандистом.

Следователи Службы безопасности сообщили обеим фигуранткам о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленницам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала российского информатора, который собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны вблизи передовой на Авдеевском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Служба безопасности Украины фейки пропагандист Война России против Украины
NEWS
ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю
ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"