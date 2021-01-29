16-поверховий "мурашник" в скелі: будівельники розкрили секрети палацу Путіна і показали схеми

Палац Володимира Путіна в Геленджику, про який вийшов фільм-розслідування російських опозиціонерів з команди Олексія Навального, включає 16-поверховий підземний комплекс і являє собою справжній "мурашник" в скелі.

Про це журналістам розповіли будівельники об'єкта, передає "Медуза".

За їх словами, президент РФ приїжджав на будівництво під Геленджиком щонайменше чотири рази.

Як зазначив один з будівельників, 16-рівневий підземний комплекс наскрізь пронизує мис Ідокопас в Краснодарському краї РФ.

"Під будинком - цілий мурашник в скелі. Ми просто заходимо в вестибюль - як ми це щодня робимо в метро - і починаємо спускатися вниз. На 14-15-му рівні - верхній блок технічних приміщень. На 8-му - винотека. В самому низу, на першому поверсі, ще технічні приміщення - і стометровий тунель, який виходить на пляж. Основний VIP-вихід в пляжну зону - коли ми будували, там передбачався траволатор - як в Шереметьєво", - розповів чоловік.

План комплексу, розташованого під "палацом Путіна" (копія сайту проектної компанії "Метро-стиль" web.archive.org)

Підрядники також вказали на деякі неточності у фільмі Навального про "палац Путіна".

"Немає там ніякого особливого золота - це казки! Є приміщення і в пастельних тонах. Мармур - так, щось типу оніксу - так. Але не золото! Так і мармур просто європейської якості, такий у нас і на ринках продається. У Зимовому палаці, наприклад, все набагато красивіше", - обурювався один виконробів, яких за роки будівництва змінилося безліч.

Будівельники розсекретили й інші "родзинки" цього грандіозного об'єкта. Зокрема, вони розповіли про те, що аквадискотек у "палац Путіна" насправді дві, а не одна, і що склад бруду дійсно є - там зберігається лікувальна грязь.

Аквадискотека у палаці Путіна і другий план аквадискотеки в шато в Дивноморському (фото: meduza.io)

Усе будівництво повністю проходило під контролем російської Федеральної служби охорони.

Також повідомляється, що чимало компаній, які брали участь у будівництві, роками тримали на своїх сайтах звіти про престижний "урядовий контракт".

Відео: Таємний палац Путіна в Геленджику

Раніше ми писали про те, що в мережі спливли подробиці про інші резиденції російського президента і показали, як виглядають і скільки коштують інші "таємні садиби" Путіна.