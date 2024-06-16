ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой

Воскресенье 16 июня 2024 06:00
UA EN RU
16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой Церковный праздник 16 июня 2024 по новому календарю (фото: pixabay.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 16 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого чудотворца Тихона Амафунтского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Тихон Тихий.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Тихон родился в городе Аматунте, что сейчас на Кипре, в христианской семье. С детства был очень религиозным, проявлял благочестие и любовь к Богу. Известен своим милосердием и состраданием к нуждающимся.

Из-за своих благочестия и доброты, Тихон был избран епископом Амафунтским после смерти предшественника. После этого святой помогал распространять христианство среди местных жителей, которые все еще чтили языческих богов. Тихон был известен своей мудростью, терпением и любовью к прихожанам.

Святого Тихона также называют "Чудотворец" благодаря многочисленным чудесам, которые произошли при его жизни и продолжились после смерти.

16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой

Святитель Тихон, епископ Амафунтский (иллюстрация: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 16 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • нельзя обижаться или думать плохое про близких - все мысли вернутся к вам
  • не следует заниматься выпечкой, поскольку это может привести к финансовым потерям
  • запрет на лень - этот день должен быть посвящен труду
  • не следует принимать важные решения, ведь сегодня они не принесут ожидаемого результата.

Вместо этого сегодня рекомендуется заниматься домашними делами и проводить время с близкими для вас людьми.

Народные приметы и традиции этого дня

  • утром роса на окнах - к вечеру пойдет дождь
  • закрутились листья папоротника - к солнечному, жаркому дню
  • ночью чистое небо и хорошо виден Млечный Путь - завтра будет хорошая погода
  • идет небольшой дождь - такая погода продержится еще несколько дней
  • позакрывались цветы - к дождю
  • вороны сидят нахохлившись и смотрят в одну сторону - будет сильный ветер
  • к вечеру опустился туман - погода улучшится в ближайшее время.

Наши предки также верили, что сегодня все птицы (кроме соловья) перестают петь. Поэтому в народе этот день получил название Тихон Тихий.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Михаил, Константин, Тихон, Петр.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день отца
  • Мусульманский праздник жертвоприношения "Курбан Байрам"
  • Международный день морской черепахи.

Напомним, недавно мы рассказывали, когда отмечаем Курбан-байрам 2024 , а также что нельзя делать в этот день.

Также мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала по новому календарю, главные предрассудки и традиции этого дня.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем