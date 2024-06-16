16 июня: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя заниматься выпечкой
Сегодня, 16 июня, праздник - православные украинцы чтят память святого чудотворца Тихона Амафунтского по новому церковному календарю. В народе этот день называют Тихон Тихий.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Тихон родился в городе Аматунте, что сейчас на Кипре, в христианской семье. С детства был очень религиозным, проявлял благочестие и любовь к Богу. Известен своим милосердием и состраданием к нуждающимся.
Из-за своих благочестия и доброты, Тихон был избран епископом Амафунтским после смерти предшественника. После этого святой помогал распространять христианство среди местных жителей, которые все еще чтили языческих богов. Тихон был известен своей мудростью, терпением и любовью к прихожанам.
Святого Тихона также называют "Чудотворец" благодаря многочисленным чудесам, которые произошли при его жизни и продолжились после смерти.
Святитель Тихон, епископ Амафунтский (иллюстрация: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 16 июня
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- нельзя обижаться или думать плохое про близких - все мысли вернутся к вам
- не следует заниматься выпечкой, поскольку это может привести к финансовым потерям
- запрет на лень - этот день должен быть посвящен труду
- не следует принимать важные решения, ведь сегодня они не принесут ожидаемого результата.
Вместо этого сегодня рекомендуется заниматься домашними делами и проводить время с близкими для вас людьми.
Народные приметы и традиции этого дня
- утром роса на окнах - к вечеру пойдет дождь
- закрутились листья папоротника - к солнечному, жаркому дню
- ночью чистое небо и хорошо виден Млечный Путь - завтра будет хорошая погода
- идет небольшой дождь - такая погода продержится еще несколько дней
- позакрывались цветы - к дождю
- вороны сидят нахохлившись и смотрят в одну сторону - будет сильный ветер
- к вечеру опустился туман - погода улучшится в ближайшее время.
Наши предки также верили, что сегодня все птицы (кроме соловья) перестают петь. Поэтому в народе этот день получил название Тихон Тихий.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Михаил, Константин, Тихон, Петр.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- Международный день отца
- Мусульманский праздник жертвоприношения "Курбан Байрам"
- Международный день морской черепахи.
Напомним, недавно мы рассказывали, когда отмечаем Курбан-байрам 2024 , а также что нельзя делать в этот день.
Также мы сообщали, когда будем праздновать Ивана Купала по новому календарю, главные предрассудки и традиции этого дня.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.