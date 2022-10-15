15 октября: что строго запрещено делать сегодня, приметы и у кого день ангела

История и легенды о Киприане и Иустине

Как гласят церковные предания, и Киприан, и Иустина сначала были язычниками, но приняли Веру во Христа, после чего были подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Произошло это во времена правления римского императора Декия.

Киприан раньше считался в Антиохии искусным магом и колдуном, и однажды его попросили чарами извести Иустину, которая отбросила идолопоклонничество и стала христианкой. Все потуги Киприана навести на нее порчу были бессильны, так как молитвы Иустины защищали ее от заклятий. Ошарашенный чародей познал силу истинного Бога, раскаялся, публично сжег все свои колдовские книги и окрестился.

Местный князь Евтоломий повелел схватить обоих и предать жестоким мучениям, но преподобные терпели все пытки, оставаясь невредимыми. Тогда их отправили в Никомедию к царю Клавдию, где Киприана и Юстину в 304 году обезглавили мечом.

Отметим, что история о святых мучениках была очень популярна в Средние века в Европе и нашла отражение в разных произведениях искусства. Бытует мнение, что она повлияла на создание легенды о Фаусте.

Традиции и обычаи в Киприанов день

В старину на украинских землях считали, что эта дата полна опасностей, так как по поверьям в Киприанов день бесы охотятся за душами людей, у которых или пошатнулась вера, или рассудок затуманен частым употреблением спиртного.

Так, предки говорили, что в этот день злые духи могут довести человека до отчаяния и подтолкнуть к суициду.

Чтобы отвести любые опасности от нечисти и заклятий, верующие в этот праздник ходили в церковь и ставили свечи перед иконами, читали специальные молитвы-тропари. Как правило, мужчины просили заступничества у Киприана, а женщины - у Иустины.

Что запрещалось делать в этот день

В старину верили, что 15 октября ни в коем случае нельзя пускать в свой дом чужих людей или животных, так как они могут привести за собой болезни и порчу. Такое табу объясняется суеверием, что в эту дату черти могут ходить по улицам в виде незнакомцев или перевоплощаться в бродячих животных.

Злоупотребление спиртным, а также ругань, ссоры и сплетни - тоже были под особым запретом. Бытовало поверье, что в противном случае за это грозило лишение рассудка (белая горячка) или серьезные хвори и потеря благосостояния.

Также нельзя 15 октября оставлять малых детей без присмотра даже на короткое время - верили, что малышей могли сильно напугать бесы.

Начинать новые важные дела в этот праздничный день считалось плохой затеей - считалось, что ничего путного из этого не выйдет.

У кого именины 15 октября

День ангела - именины - в эту дату отмечают: Василий, Андрей, Анна, Александра, Иван, Петр, Степан, Борис, Георгий, Константин, Михаил.

Главные приметы 15 октября