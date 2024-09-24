15 секретов приготовления, которые сделают вкус выпечки незабываемым

Сделайте муку воздушной

Чтобы сделать выпечку легкой и воздушной, вам нужно добавить как можно больше воздуха в процессе замешивания. Это можно сделать, просеивая все сухие ингредиенты.

Может возникнуть соблазн пропустить этот шаг, но просеивание действительно имеет большое значение.

Когда дело доходит до смешивания ингредиентов, лучше всего воспользоваться мягкой лопаткой. Если используете венчик, не бейте по дну миски, так как вы выбьете весь воздух.

Просеивайте сахарную пудру для глазури

Чтобы сделать глазурь для выпечки идеальной, тщательно просейте сахарную пудру, чтобы удалить все комочки. Добавляйте жидкость постепенно, чтобы глазурь не была слишком жидкой.

Для дополнительной цитрусовой нотки используйте лимонный сок и цедру в глазури вместо воды.

Используйте правильную муку для выпечки

Внимательно изучайте каждый сорт муки - она влияет не только на вкус выпечки, но и на текстуру. Мука, содержащая большое количество глютена, сделает торт слишком плотным.

Также, если вы не печете регулярно, покупайте муку в меньших количествах и храните ее в закрытом контейнере.

Ингредиенты должны быть комнатной температуры

Удачное тесто - залог вкусной выпечки. Для приготовления важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Поэтому достаньте яйца и сливочное масло из холодильника заранее.

Если масло слишком жесткое, нарежьте его небольшими кусочками и оставьте примерно на 15 минут.

Соблюдайте пропорции

Соблюдение пропорций ингредиентов помогает получить тесто требуемой текстуры и плотности. Поэтому мерные ложки или весы обязательны - во всех рецептах они используются для точности и консистенции.

Чтобы тесто было идеальным, всегда соблюдайте пропорции (иллюстративное фото: Freepik)

Выбирайте ванильный экстракт, а не эссенцию

Экстракт ванили стоит дороже ванильного порошка, однако для использования его не нужно слишком много. Ваниль, как соль или лимонный сок, лишь подчеркивает другие вкусы в выпечке.

В то же время ванильная эссенция является синтетическим ароматизатором и не имеет такого вкуса как экстракт.

Используйте ложку для мороженого для кексов

Если вы хотите каждый раз выпекать одинаковые по размеру кексы, используйте ложку для мороженого или маленький половник. Это поможет набрать нужное количество теста в каждую формочку для кексов.

Одинаковый размер также означает, что кексы будут готовиться более равномерно, без пережаривания или недожарки.

Используйте форму правильного размера

Независимо от того, какую форму пирога вы хотите испечь, всегда используйте форму того размера и глубины, которые указаны в рецепте. В большинстве рецептов используются круглые формы диаметром 18 см, 20 см или 23 см.

Если форма слишком велика или мала, пирог может подгореть, но остаться недопеченным или слишком тонким.

Всегда застилайте форму пергаментной бумагой

Использование пергаментной бумаги для застилки форм для выпечки имеет две цели. Во-первых, он предотвращает прилипание, так что пирог или бисквит легче достать из формы. Во-вторых, выстилка боков формы предотвращает перепекание выпечки.

Правильно регулируйте температуру

Для жарки и запеканок можно обойтись без неравномерного нагрева духовки, но для выпечки следует использовать специальный термометр (который кладут на верхнюю полку духового шкафа).

Ведь духовки могут нагреваться выше или ниже заданной температуры, и часто бывает так, что одна сторона может быть горячее другой.

Расставьте формы на расстоянии

Не ставьте формы для выпечки рядом друг с другом. Лучше всего поставить их по центру каждой полки, а затем поменять местами внутри приготовления. Это обеспечит лучшую циркуляцию воздуха и равномерное пропекание, если духовка нагревается неравномерно.

Не открывайте дверцу духовки слишком рано

Открывать дверцу духовки во время выпечки - это способ окончательно все испортить, поскольку это позволяет теплу выходить наружу.

Такое внезапное падение температуры может привести к тому, что тесто опустится в центре, что приведет к неравномерному пропеканию.

Открывание дверцы особенно вредно для пирогов - это нарушает структуру теста до того, как оно полностью схватится. Поэтому, как бы соблазнительно это ни было, не открывайте духовку до истечения времени выпекания.

Проверяйте выпечку на готовность после выпечки

Чтобы проверить, полностью ли приготовился пирог или кексы, проверьте выпечку, проткнув ее тонкой шпажкой через центр - она должна быть чистой.

Если выпечка имеет правильный цвет снаружи, но все еще чуть-чуть сырая, накройте ее куском фольги и продолжайте выпекать, проверяя его каждые пять минут.

Проверять готовность выпечки следует по истечении времени выпечки (иллюстративное фото: Freepik)

Открывайте дверцу духовки как можно реже, чтобы поддерживать постоянную температуру.

Дайте выпечке остыть

Когда ваша вкусная выпечка готова к извлечению из духовки, возникает соблазн сразу же съесть вкусненькое. Но если вы переложите пирог в форму или герметичный контейнер до того, как он полностью остынет, образуется конденсат, который сделает его поверхность липкой.

Чтобы избежать этого, просто наберитесь терпения и подождите, пока выпечка полностью остынет на ощупь, прежде чем хранить или украшать ее.

Используйте решетку для охлаждения выпечки

Трудно равномерно охладить торт, печенье или кекс без решетки для охлаждения. Если вы оставите тёплый пирог на кухонной поверхности, он неизбежно станет влажным из-за образования конденсата.

Если вы не хотите, чтобы на торте остались следы от проволоки, сначала положите на решетку тонкое чайное полотенце.