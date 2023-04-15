15 апреля: какой церковный праздник, что нельзя делать в эту дату

В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.

История и традиции этого дня

Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание к Титу, входящее в состав Нового Завета. Тит был язычником по рождению, как сообщает Павел в Послании к Галатам.

В этот день наши предки отгоняли ворон от дома. Считается, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".

Народные приметы 15 апреля

Если по полям мало рек разлилось, то сенокос и урожай будут слабыми.

Если тающий лед в озере сразу тонет – жди плохого урожая.

Перепел кричит – к хорошей жатве хлеба.

Журавли потянулись на юг, значит, не бывать году урожайным и удачным.

Если голуби разворковались – близится тепло.

Что нельзя делать сегодня

15 апреля не стоит кормить ворон, иначе они начнут летать над домом, навлекая на его жильцов проблемы. Из самых частых – голод, нужда и болезни.

Не рекомендуется спать на несвежем белье. Нужно его в этот четверг поменять, взбив все подушки и одеяла.

В целом в этот день нельзя грустить, ссориться с кем-то и думать о плохом.

День ангела 15 апреля отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.