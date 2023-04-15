15 апреля: какой церковный праздник, что нельзя делать в эту дату
15 апреля православные христиане чтят память иеромонаха Тита Чудотворца. В народе праздник называется Тит-ледолом.
В материале Styler вы узнаете, что можно и нельзя делать в этот день, традиции, приметы.
История и традиции этого дня
Святой Тит - это апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита. Родился и умер на острове Крит. К нему обращено Послание к Титу, входящее в состав Нового Завета. Тит был язычником по рождению, как сообщает Павел в Послании к Галатам.
В этот день наши предки отгоняли ворон от дома. Считается, над каким жильем птица раскричится, там скоро начнется бесхлебица, и людям придется "затянуть пояса".
Народные приметы 15 апреля
- Если по полям мало рек разлилось, то сенокос и урожай будут слабыми.
- Если тающий лед в озере сразу тонет – жди плохого урожая.
- Перепел кричит – к хорошей жатве хлеба.
- Журавли потянулись на юг, значит, не бывать году урожайным и удачным.
- Если голуби разворковались – близится тепло.
Что нельзя делать сегодня
- 15 апреля не стоит кормить ворон, иначе они начнут летать над домом, навлекая на его жильцов проблемы. Из самых частых – голод, нужда и болезни.
- Не рекомендуется спать на несвежем белье. Нужно его в этот четверг поменять, взбив все подушки и одеяла.
- В целом в этот день нельзя грустить, ссориться с кем-то и думать о плохом.
День ангела 15 апреля отмечают владельцы таких имен: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.
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