15 апреля - не время для новых дел: прогноз на вторник и важные правила от астролога

Астрологический прогноз на 15 апреля обещает день неконтролируемой энергии, а потому новые дела и важные вопросы лучше перенести. Также важно учесть влияние Марса, который "не любит" определенные цвета.

Прогноз астропогоды на 15 апреля

"Полезны коллективные обсуждения вопросов, деловые встречи. Энергия суток способствует раскрытию внутренней свободы, накоплению, плодородию, радости бытия, любви. Полезны групповые упражнения, тантрические практики, трансформация сексуальной энергии, но не надо терять голову: день несет много неконтролируемой энергии", - рассказала Соловьева.

Этот вторник благоприятен для дел, связанных со строительством, путешествиями и бизнесом. Можно посвятить время имущественным делам, деньгам, помощи другим. Мужчины, отметила астролог, должны сделать подарки женщинам.

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской. Из-за теневого периода ретро Венеры (с 13 по 20 апреля) лучше отказаться от пластических операций и серьезных одноразовых косметологических процедур, подписания важных сделок и получения кредитов, открытия собственного бизнеса и начала новых финансовых проектов, регистрации брака", - напомнила эксперт.

Символическим управителем 15 апреля является Марс. По словам астролога, "Красная планета" будет в сложных аспектах с Солнцем, Плутоном и Черной Луной.

"Поэтому не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, дальними путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - подчеркнула Соловьева.

Также она дала следующие советы: