15 необычных способов использовать кожуру банана: полезные лайфхаки для дома и сада

Банановая кожура - это больше, чем просто отходы. Она очень полезна в кулинарии, косметике, уборке и садоводстве.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как банановая ожура может пригодиться во многих бытовых ситуациях.
Кожуру банана можно не только есть - она еще и добавляет оригинальности блюдам. Важно выбирать органические бананы и тщательно мыть кожуру перед использованием: немного соды или уксуса и щетка помогут избавиться от воскового налета.
Растительная альтернатива мясу. Кожура имеет текстуру, похожую на джекфрут, поэтому её можно использовать вместо мяса в веганских "пулд порках", сандвичах и тако. Достаточно удалить мякоть, измельчить кожуру, приправить и обжарить.
Добавление к овощным блюдам. Нарезанная кожура хорошо подходит для приготовления овощных соте, карри или стир-фрая. Она поглощает вкусы соевого соуса, чеснока, имбиря и других пряностей.
Ингредиент для смузи или выпечки. В небольших количествах кожура добавляет клетчатку в смузи или банановый хлеб, не влияя на вкус.
Сохранение сочности мяса. Положите несколько желтых шкурок в медленную печь во время приготовления свинины или курятины - они сохранят влагу и придадут легкую сладость.
Банановая кожура - это натуральное средство для ухода за кожей, доступное прямо с кухни. Перед использованием стоит сделать тест на небольшом участке кожи.
Увлажнение. Благодаря содержанию воды и калия, кожура банана увлажняет сухую кожу. Ее можно втирать в кожу 3-5 минут, а затем смыть прохладной водой.
Успокоение. Антиоксиданты, в частности каротин, помогают успокоить раздражение. Кожицу прикладывают к коже на 5-10 минут, а затем смывают водой.
Отбеливание зубов. Если ежедневно протирать зубы внутренней частью кожуры в течение 1-2 минут, со временем можно заметить осветление зубов. Это не заменяет зубной пасты, но может помочь в удалении налета.
Банановая кожура имеет множество практических бытовых функций - от устранения запахов до полировки.
Поглотитель запахов. Нарезанную кожуру можно положить под пакет в мусорке - она нейтрализует неприятные запахи.
Полировка. Смешайте кожуру с водой в блендере, нанесите пасту на серебро или нержавейку и отполируйте мягкой тканью. Натуральные масла и калий помогают вернуть блеск.
Удаление царапин. Кожей можно натереть потертые туфли или пол, а затем вытереть мягкой тканью - природные воски придадут блеск.
Удобрение для комнатных растений. Замочите кожуру на несколько дней в воде и полейте ею вазоны. Калий и фосфор обогащают почву естественным путем.
Хотя банановую кожуру часто кладут в компост, она может работать и как отдельное удобрение.
Естественная подкормка. Остатки кожуры разлагаются в земле, обогащая почву питательными веществами.
Поддержание роста. Благодаря высокому содержанию калия, кожура помогает растениям лучше цвести и плодоносить.
Средство против вредителей. Некоторые садоводы используют измельченную кожуру для отпугивания тли.
Мульчирование. Сушеную и измельченную кожуру можно использовать как органическую мульчу.
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При написании материала использовались следующие источники: издания DIY Joy, Family Handyman, Lifehacker.