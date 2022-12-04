15-градусные морозы, а затем дожди со снегом: синоптики обновили прогноз на Новый год и Рождество

Сначала морозы, а затем оттепель и дожди

По данным ресурса Gismeteo (по прогнозу для Киева) декабрь будет с температурными качелями. К середине месяца термометры будут колебаться на нуле, с ночным морозцем и дневной оттепелью.

А на 16-19 декабря синоптики прогнозируют -13...-17 днем и -16...-19 ночью, будет идти снег. Дальше снова температура повысится и Рождество 25 декабря обещает быть с небольшим морозцем.

27-30 декабря снова морозы до -19 ночью и -15 днем. А вот 31-го может резко потеплеть и потечь. Синоптики прогнозируют с 1 по 7 января плюсовую температуру и дожди, временами со снегом.

Погода в Киеве в декабре 2022 (скриншот)

Что говорятофициальные и народные синоптики

По прогнозу Владислава Билыка, начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра, как правило, в Украине метеорологическая зима начинается в первой декаде декабря. Этого следует ожидать и в текущем году.

Метеорологическая зима означает устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0 градусов. Это касается преимущественно северных и западных регионов страны, а на юге, ближе к морю, метеорологическая зима вообще может не наступить (такое бывало в предыдущие годы).

При этом синоптик прогнозирует, что декабрь должен быть самым теплым месяцем зимы, а по-настоящему "вжарит" в конце января - начале февраля.

А вот согласно книге народного синоптика Леонида Горбаня, примерно с 6 декабря ударят небольшие морозы, возможен снег.

Продержится такая зима недолго, уже 12 числа начнет теплоты, возможен снег с дождем, мокрый снег. Со временем наступит оттепель, однако до конца декабря снова немного похолодает.

По его прогнозу Новый 2023 год украинцы будут встречать с мокрым снегом и оттепелью.