14 громких игровых премьер марта, которые нельзя пропустить

Март обещает стать настоящим праздником для геймеров, ведь в этом месяце выходит сразу несколько долгожданных хитов. Разработчики подготовили впечатляющий список релизов - от эпических RPG и адреналиновых экшенов до атмосферных инди-игр.
Про 14 самых громких игровых премьер марта, которые точно не стоит пропускать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт GamesRadar, посвященный видеоиграм и всему, что связано с игровой индустрией.
Дата релиза: 4 марта 2025 года
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS
В игре Two Point Museum игроки берут на себя роль куратора, которому предстоит проектировать и управлять различными музеями. Игра сочетает в себе элементы творчества и стратегии, позволяя игрокам создавать выставки, управлять ресурсами и обеспечивать незабываемый опыт для посетителей.
Благодаря увлекательному игровому процессу и очаровательному стилю, Two Point Museum получила положительные отзывы и в среднем набрала 83 балла на OpenCritic. Критики высоко оценили интересные вызовы и возможности для настройки, что делает игру заметным проектом в жанре симуляторов.
Дата релиза: 6 марта 2025 года
Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch
Коллекция ремастеров от Konami переносит классические RPG Suikoden I и Suikoden II на современные платформы с улучшенной графикой и улучшениями качества жизни. Игроки смогут снова пережить эпические истории о восстаниях и судьбе, встретив огромное количество персонажей и стратегические сражения.
Ремастер стремится сохранить оригинальное очарование, при этом предлагая улучшенный опыт для новых и вернувшихся игроков. Коллекция выходит 6 марта 2025 года на нескольких платформах.
Дата релиза: 11 марта 2025 года
Платформы: PC, PlayStation 5
Wanderstop - это предстоящий проект, который приглашает игроков отправиться в путешествие по разнообразным ландшафтам, решая головоломки и раскрывая тайны на пути. Игра обещает богатый нарративный опыт, сочетая исследование с элементами мистики и приключений.
С увлекательным миром и захватывающим сюжетом Wanderstop стремится привлечь игроков, ищущих глубокий и значимый игровой опыт.
Дата релиза: 13 марта 2025 года
Платформы: PC, PlayStation 5
Matcho - динамичная экшн-игра, которая бросает игрокам вызов на проверку их рефлексов и стратегического мышления. С быстрыми боями и разнообразными испытаниями игра обещает захватывающий опыт для любителей жанра экшн.
Благодаря увлекательной механике и соревновательному игровому процессу, Matcho, вероятно, станет хитом среди поклонников жанра.
Дата релиза: 13 марта 2025 года
Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5
Новейшая часть серии WWE 2K, WWE 2K25, приносит волну волнения профессионального рестлинга в мир видеоигр. Игроки смогут участвовать в реалистичных матчах, создавать кастомизированных рестлеров и испытать острые ощущения от борьбы в ринге.
С улучшенной графикой и усовершенствованной механикой игры, WWE 2K25 стремится предоставить подлинный опыт рестлинга.
Дата релиза: 18 марта 2025 года
Платформы: PC, Xbox Series XS
33 Immortals - это предстоящая игра, которая сочетает элементы стратегии и экшн, предлагая игрокам уникальный игровой опыт. Подробности о геймплее и сюжете пока ограничены, но игра уже вызвала интерес благодаря инновационному подходу и потенциалу предложить свежий взгляд на игровую индустрию.
Дата релиза: 20 марта 2025 года
Платформы: Nintendo Switch
Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition приносит масштабную RPG с открытым миром на платформу Nintendo Switch с улучшенной графикой и улучшенными механиками игрового процесса. Игроки смогут исследовать огромную планету, участвовать в стратегических сражениях и раскрывать глубокую и увлекательную сюжетную линию.
Эта окончательная версия нацелена на то, чтобы предоставить как новичкам, так и поклонникам оригинала лучший опыт игры Xenoblade Chronicles X.
Дата релиза: 20 марта 2025 года
Платформы: PC, Xbox Series XS, PlayStation 5
Assassin's Creed Shadows - это последняя часть знаменитой серии Assassin's Creed, предлагающая игрокам новый эпизод в захватывающей саге. Игра переносит в детализированную историческую эпоху, сочетая стелс, экшн и исследования, позволяя игрокам погрузиться в мир ассасинов.
С увлекательным сюжетом и усовершенствованными механиками, Assassin's Creed Shadows обещает стать знаковым релизом серии.
Дата релиза: 21 марта 2025 года
Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC, Nintendo Switch
Atelier Yumia: The Alchemist Of Memories & The Envisioned Land - это новая игра в любимой серии Atelier, предлагающая игрокам новое приключение, наполненное алхимией, исследованием и повествованием.
Игроки смогут создавать предметы, строить отношения и раскрывать тайны красиво оформленного мира. С очаровательным художественным стилем и увлекательным геймплеем, Atelier Yumia обещает порадовать как поклонников серии, так и новичков.
Дата релиза: 21 марта 2025 года
Платформы: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS
Bleach: Rebirth of Souls переносит культовую аниме-серию в мир видеоигр, где игроки смогут пережить основные сюжетные арки, от восхождения Ичиго как Душного Пожирателя до решающих битв с грозными противниками.
Игра включает динамичные сражения на мечах, позволяя игрокам использовать мощные способности и комбинации. Уникальный режим "Секретная история" предлагает более глубокие инсайты в персонажей, раскрывая моменты, которые формировали их личности.
С увлекательным сюжетом и захватывающими боями, Bleach: Rebirth of Souls привлечет как фанатов серии, так и новичков.
Дата релиза: 25 марта 2025 года
Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series XS
Killing Floor 3 - это последняя часть серии кооперативных экшн/хоррор-шутеров, действие которой разворачивается в дистопическом будущем. Игроки присоединяются к группе повстанцев, чтобы сражаться с волнами чудовищных Зедов.
Игра предлагает интенсивные, быстрые бои с множеством оружия и навыков для настройки арсенала. Игроки могут объединиться с товарищами по команде для борьбы с противниками.
Дата релиза: 27 марта 2025 года
Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC
Atomfall - это предстоящая игра, в которой игроки смогут исследовать постапокалиптический мир, сталкиваясь с вызовами и раскрывая секреты в тщательно проработанном окружении. Игра сочетает элементы выживания и стратегии, предлагая уникальный опыт для тех, кто ищет глубину и вовлеченность.
С его погружающим миром и захватывающим повествованием, Atomfall стремится завоевать внимание игроков, ищущих свежие и захватывающие приключения.
Дата релиза: 27 марта 2025 года
Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, PC
The First Berserker: Khazan - это экшн-RPG, которая отправляет игроков в путешествие по миру, охваченному войной, следуя за историей легендарного воина. Игра предлагает глубокие механики боев, позволяя игрокам участвовать в стратегических сражениях и исследовать огромный открытый мир.
С богатым фоном и захватывающим сюжетом, The First Berserker: Khazan предлагает погружающий опыт для поклонников жанра.
Дата релиза: 28 марта 2025 года
Платформы: PC
inZOI - это инди-игра, которая предлагает уникальное сочетание решения головоломок и исследования. Игроки проходят через серию испытаний, раскрывая секреты и развивая увлекательную сюжетную линию.
С минималистичным дизайном и умозрительным геймплеем, inZOI предоставляет освежающий опыт для тех, кто ищет что-то необычное.
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