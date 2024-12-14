14 декабря: какой церковный праздник сегодня, почему нельзя выходить из дома неумытым

В субботу 14 декабря православная церковь чтит память и деяния святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника, а также Ариана и Феотиха. По старому календарю 14 декабря - День пророка Наума.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также о том, кто сегодня празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святые Левкий и Тирс жили в городе Кесарии во времена правления гонителя христиан Деция. Когда в 250 году правитель направил в город Кумврикия для ареста верующих, Левкий пригрозил мучителю карой Божьей.

За это мученика схватили и подвергли пыткам. За Левкия вступился Тирс, который еще не был освященным. Во время молитв Тирса, уверовал в Господа язычник Калиник, которого казнили вместе с другими. Примерно в 397 году в честь святого Тирса в Царьграде построили церковь.

Святые Аполлоний, Ариан и Филимон жили во времена Диоклетиана. Ариан на тот момент был гонителем христиан.

Во время приношения жертв языческим идолам, Аполлоний уговорил музыканта-язычника Филимона переодеться в его одежду для поклонения. Но неожиданно Филимон исповедал себя христианином перед язычниками.

Тогда покаялся и святой Аполлоний. Обоих святых казнили, а Ариан, взяв по совету Филимона прах из могилы святых, исцелил свой раненый глаз. Тогда мучитель покаялся и крестился с другими охранниками, среди которых был Феотих, и семьей, впоследствии погибнув за веру.

Народные приметы этого дня

Если с ночи остался иней - днем будет снег

14 декабря погода меняется в течение дня - придет оттепель

Сегодня ветер и мороз - к хорошему урожаю в следующем году

14 декабря ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую - будет облачно и пойдет снег

Что сегодня нельзя делать

Предки верили, что в этот день по миру гуляет нечистая сила, которая может прокрадываться в дом. Однако нечисть обходит дома, где чистота и порядок.

Поэтому 14 декабря убирали жилье, а на улицу старались не выходить. Если уж приходилось выйти во двор, умывались.

Ведь, по верованиям предков, вода - сакральное средство и жидкость для отпугивания нечисти. В основном в этот день старалась не начинать важных дел, но, в случае необходимости, перед этим окропляли себя водой.

Поэтому, чтобы не навлечь неудачу, сегодня нельзя:

выходить на улицу без надобности

идти на улицу не умытым

начинать новые дела

У кого день ангела сегодня

По новому стилю сегодня именины празднуют: Филимон, Николай.

Кроме этого, по старому стилю 14 декабря день ангела отмечают: Дмитрий, Антон.

Какие праздники отмечают в мире

14 декабря в мире отмечают такие праздники и знаменательные события: