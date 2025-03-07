14 детей за 20 лет: что известно о потомках Илона Маска (фото)

За 20 лет у Илона Маска родилось 14 детей. Мамами стали канадская писательница Джастин Уилсон, певица Граймс, писательница Эшли Сент Клер и директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink Шивон Зилис.

Дети Илона Маска от Джастин Уилсон

Впервые Илон Маск стал отцом в 2002 году, когда его бывшая жена, канадская писательница Джастин Уилсон, родила их сына Неваду Александра. Однако малыш трагически умер в 10-недельном возрасте. Впоследствии у пары родилось еще пятеро детей: близнецы Вивиан и Гриффин и тройняшки Кай, Саксон и Дэмиан. Пара развелась в 2008 году после семи лет брака.

Дочь Илона Маска Вивиан (фото: instagram.com/vivllainous)

Дети Илона Маска от певицы Граймс

Эпатажная артистка родила от владельца Tesla в 2020 году. Тогда она объявила о рождении их первого общего сына - X Æ A-12. Также бывшая пара воспитывает дочь Экзу Дарк Сидераэл и сына Текно Мекканикуса.

Дочь Илона Маска Экза (фото: x.com/grimezsz)

Дети Илона Маска от Эшли Сент Клер

В сентябре 2024-го Эшли и Илон стали родителями общего ребенка. Женщина предпочитает скрывать малыша из-за опасности от ненавистников Маска. В феврале 2025-го она обратилась в суд с целью признать миллиардера отцом и установить единоличную опеку. По словам писательницы, их роман длился с мая 2023 года до начала 2024 года.

Эшли Сент Клер (фото: instagram.com/realashleystclair)

Дети Илона Маска от Шивон Зилис

Маск тайно стал отцом близнецов - сына Страйдера и дочери Азур - от Шивон Зилис в ноябре 2021 года. В феврале 2024-го у пары родилась дочь Аркадия. А уже в 2025-ом Зилис объявила о рождении еще одного общего ребенка - сына Селдона Ликурга.

Старшие дети Илона Маска от Шивон Зилис (фото: x.com/shivon)

Непростые отношения Илона Маска с детьми

Особенно сложные отношения Илон Маск имеет с дочерью Вивиан, которая совершила трансгендерный переход в 2022 году. Она отказалась от фамилии миллиардера, поскольку "не хочет иметь никакой связи с биологическим отцом".

Летом 2024-го Маск заявил, что его сын умер и он якобы обманом был вынужден поддержать решение о смене пола. В свою очередь Вивиан отметила, что отец почти не присутствовал в ее жизни, поэтому не может знать, какой она есть и была.

"Он присутствовал, возможно, 10% времени. И это щедрая оценка. Он имел совместную опеку, но фактически не принимал в ней участия", - сказала Вивиан в интервью NBC News.

Интересно, что девушку поддержала певица Граймс в соцсетях. Она и сама в последнее время жалуется на безразличное поведение Маска в отношении детей. Так, в сети Х артистка обратилась к миллиардеру с просьбой не игнорировать проблемы здоровья их общего ребенка. Однако не уточнила, о ком из отпрысков идет речь. Впоследствии она удалила сообщение.

"Пожалуйста, отреагируй на проблемы со здоровьем у нашего ребенка. Мне жаль делать это публично, но игнорировать эту ситуацию больше недопустимо. Если ты не хочешь со мной разговаривать, пожалуйста, назначь кого-то, кто сможет. Это срочно, Илон", - написала 20 февраля Граймс в Х.

Она также критиковала решение миллиардера брать их сына X Æ A-12 на политические встречи, в частности в Белом доме.

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