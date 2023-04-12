13 женщин обвинили Депардье в домогательствах на съемках: что известно

В настоящее время французская пресса собирает показания потерпевших. При этом, отмечается в публикации, на данный момент только трое из них отважились передать дело в руки правосудия, так как девушки опасаются возможных последствий для своей карьеры.

Не первое дело против Депардье о домогательствах

Напомним, что перед этим, в 2021 году, прокуратура Парижа решила предъявить Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве после заявления французской актрисы и танцовщицы, ставшей жертвой в 2018 году.

Как утверждала тогда 22-летняя девушка, чье имя не раскрывалось публично, два отдельных случая сексуального насилия произошли во французском доме актера, куда она приходила на "неофициальные репетиции".

Звезда фильмов, в свою очередь, полностью отверг участие "в любых нападениях или изнасилованиях".

Позже стало известно, что первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом 2020-го - возобновлено, что привело к возбуждению уголовного дела.

Жерар Депардье (фото: instagram.com/gerarddepardieu)

Новые обвинения

Таким образом, к указанному расследованию добавились еще 13 историй женщин, которые пострадали от действий Депардье.

По данным журналистов, среди женщин есть как актрисы, так и члены технической съемочной группы различных кинопостановок. Все выдвинули схожие утверждения о якобы способе действия Депардье. Кроме того, женщины заявляют, что некоторые из нападений произошли публично.

По словам пострадавшей стороны, 74-летний актер распускал руки и "лапал" их, был агрессивен, когда они демонстрировали свое неприятие такого поведения.

"Без предупреждения Жерар сунул руку под мое платье. Я почувствовала, как его пальцы пытаются пробраться к моим трусикам. Он попытался снять с меня нижнее белье и коснуться меня", - рассказывает актриса о случае, когда она участвовала в качестве статиста в съемке фильма "Большой дом".

Знаменитость на фоне вспыхнувшего скандала через своих адвокатов отрицает все предъявленные против него обвинения.

Жерар Депардье (фото: скриншот Twitter @ELLEfrance)