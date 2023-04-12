13 жінок звинуватили Депардьє у домаганнях на зйомках: що відомо

Наразі французька преса збирає свідчення потерпілих. При цьому, зазначається в публікації, на цей момент лише троє з них наважилися передати справу до рук правосуддя, оскільки дівчини побоюються можливих наслідків для своєї кар'єри.

Не перша справа проти Депардьє про домагання

Нагадаємо, що перед цим, у 2021 році, прокуратура Парижа вирішила пред'явити Жерару Депардьє звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному домаганні після заяви французької актриси та танцівниці, яка стала жертвою у 2018 році.

Як стверджувала тоді 22-річна дівчина, чиє ім'я не розкривалося публічно, два окремі випадки сексуального насильства сталися у французькому будинку актора, куди вона приходила на "неофіційні репетиції".

Зірка фільмів, своєю чергою, повністю відкинув участь "у будь-яких нападах чи зґвалтуваннях".

Пізніше стало відомо, що початкове розслідування звинувачень у зґвалтуванні проти Депардьє було припинено у 2019 році через відсутність доказів, проте влітку 2020-го - відновлено, що призвело до порушення кримінальної справи.

Жерар Депардьє (фото: instagram.com/gerarddepardieu)

Нові звинувачення

Таким чином, до цього розслідування додалися ще 13 історій жінок, які постраждали від дій Депардьє.

За даними журналістів, серед жінок є як актриси, так і члени технічної знімальної групи різних кінопостановок. Усі висунули схожі твердження про нібито спосіб дії Депардьє. Крім того, жінки заявляють, що деякі напади сталися публічно.

За словами постраждалої сторони, 74-річний актор розпускав руки та "лапав" їх, був агресивним, коли вони демонстрували своє неприйняття такої поведінки.

"Без попередження Жерар сунув руку під мою сукню. Я відчула, як його пальці намагаються пробратися до моїх трусиків. Він спробував зняти з мене спідню білизну і торкнутися мене", - розповідає актриса про випадок, коли вона брала участь як статист у зйомці фільму "Великий будинок".

Знаменитість на тлі скандалу, що спалахнув, через своїх адвокатів заперечує всі пред'явлені проти нього звинувачення.

Жерар Депардье (фото: скріншот Twitter @ELLEfrance)