Галкіна вже виключили з "чорного списку" України: хто зараз під забороною

Максим Галкін вже виключений "чорного списку" Міністерства культури та інформаційної політики України - російський шоумен тепер не входить до переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці нашої країни.

Таким чином заборона російському гумористу на в'їзд до України діяла 7,5 місяця - з 3 листопада 2021 року по 22 червня 2022-го.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Мінкульт на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної Ради України з телебачення і радіомовлення.

У міністерстві уточнили, що Держкіно відмовляє у видачі або припиняє дію вже виданого державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів зокрема, якщо один з учасників фільму включений до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Тут варто зауважити, що Галкін через свої поїздки до окупованого Криму з порушенням державного кордону України був також в базі на сайті "Миротворець" - і залишається досі.

Підставою для внесення до "чорного списку", як зазначали раніше в СБУ, є відомості про діяльність іноземця на шкоду національним інтересам України, зокрема, спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення передумов для порушення територіальної цілісності, підтримку тимчасової окупації частини території України державою-агресором та інше.

Галкін критикує російську війну проти України

Відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Максим Галкін разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми поїхали до Ізраїлю. Обидва артисти не підтримали путінську агресію. Гуморист в мережі підтримав українців, чим викликав бурю обурення його російських передплатників.

Пізніше у квітні Галкіна заборонили в Росії, а гастролі та концерти - скасували. Пугачову теж активно таврують на батьківщині, на пропагандистських каналах називають зрадницею і "відрижкою єльцинської епохи".

Хто в оновленому "чорному списку" Мінкульту України

До нового переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці нашої країни, потрапили 209 осіб. Серед них артисти, виконавці, шоумени, пропагандисти, які підтримують розв'язану Путіним війну РФ проти України. А саме: