13 женщин обвинили Депардье в домогательствах на съемках: что известно
74-летний французский актер Жерар Депардье снова оказался под обвинением в сексуальном насилии. После громкого дела об изнасиловании по иску одной из актрис, в этот раз уже 13 женщин предъявили знаменитости обвинения в домогательствах во время съемок фильмов в период между 2004 и 2022 годами
Об этом передает французское издание Médiapart.
В настоящее время французская пресса собирает показания потерпевших. При этом, отмечается в публикации, на данный момент только трое из них отважились передать дело в руки правосудия, так как девушки опасаются возможных последствий для своей карьеры.
Не первое дело против Депардье о домогательствах
Напомним, что перед этим, в 2021 году, прокуратура Парижа решила предъявить Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве после заявления французской актрисы и танцовщицы, ставшей жертвой в 2018 году.
Как утверждала тогда 22-летняя девушка, чье имя не раскрывалось публично, два отдельных случая сексуального насилия произошли во французском доме актера, куда она приходила на "неофициальные репетиции".
Звезда фильмов, в свою очередь, полностью отверг участие "в любых нападениях или изнасилованиях".
Позже стало известно, что первоначальное расследование обвинений в изнасиловании против Депардье было прекращено в 2019 году из-за отсутствия доказательств, но летом 2020-го - возобновлено, что привело к возбуждению уголовного дела.
Жерар Депардье (фото: instagram.com/gerarddepardieu)
Новые обвинения
Таким образом, к указанному расследованию добавились еще 13 историй женщин, которые пострадали от действий Депардье.
По данным журналистов, среди женщин есть как актрисы, так и члены технической съемочной группы различных кинопостановок. Все выдвинули схожие утверждения о якобы способе действия Депардье. Кроме того, женщины заявляют, что некоторые из нападений произошли публично.
По словам пострадавшей стороны, 74-летний актер распускал руки и "лапал" их, был агрессивен, когда они демонстрировали свое неприятие такого поведения.
"Без предупреждения Жерар сунул руку под мое платье. Я почувствовала, как его пальцы пытаются пробраться к моим трусикам. Он попытался снять с меня нижнее белье и коснуться меня", - рассказывает актриса о случае, когда она участвовала в качестве статиста в съемке фильма "Большой дом".
Знаменитость на фоне вспыхнувшего скандала через своих адвокатов отрицает все предъявленные против него обвинения.
Жерар Депардье (фото: скриншот Twitter @ELLEfrance)
Напомним, что в 2013 году Жерар Депардье в знак протеста против высоких налогов для богатых во Франции принял российское гражданство. Какое-то время он жил в Саранске, потом решил продавать еду в Новосибирске. Позже актер, который расхваливал российского диктатора Путина, решил переехать в Алжир, а еще - перебрался в Бельгию.
Добавим, что Жерар Депардье находится в "черном списке" министерства культуры и информационной политики Украины за свою поддержку российской агрессии.