13 жінок звинуватили Депардьє у домаганнях на зйомках: що відомо
74-річний французький актор Жерар Депардьє знову опинився під звинуваченням у сексуальному насильстві. Після гучної справи про зґвалтування за позовом однієї з актрис, цього разу вже 13 жінок пред'явили знаменитості звинувачення у домаганнях під час зйомок фільмів у період між 2004 і 2022 роками.
Про це повідомляє французьке видання Mediapart.
Наразі французька преса збирає свідчення потерпілих. При цьому, зазначається в публікації, на цей момент лише троє з них наважилися передати справу до рук правосуддя, оскільки дівчини побоюються можливих наслідків для своєї кар'єри.
Не перша справа проти Депардьє про домагання
Нагадаємо, що перед цим, у 2021 році, прокуратура Парижа вирішила пред'явити Жерару Депардьє звинувачення у зґвалтуванні та сексуальному домаганні після заяви французької актриси та танцівниці, яка стала жертвою у 2018 році.
Як стверджувала тоді 22-річна дівчина, чиє ім'я не розкривалося публічно, два окремі випадки сексуального насильства сталися у французькому будинку актора, куди вона приходила на "неофіційні репетиції".
Зірка фільмів, своєю чергою, повністю відкинув участь "у будь-яких нападах чи зґвалтуваннях".
Пізніше стало відомо, що початкове розслідування звинувачень у зґвалтуванні проти Депардьє було припинено у 2019 році через відсутність доказів, проте влітку 2020-го - відновлено, що призвело до порушення кримінальної справи.
Жерар Депардьє (фото: instagram.com/gerarddepardieu)
Нові звинувачення
Таким чином, до цього розслідування додалися ще 13 історій жінок, які постраждали від дій Депардьє.
За даними журналістів, серед жінок є як актриси, так і члени технічної знімальної групи різних кінопостановок. Усі висунули схожі твердження про нібито спосіб дії Депардьє. Крім того, жінки заявляють, що деякі напади сталися публічно.
За словами постраждалої сторони, 74-річний актор розпускав руки та "лапав" їх, був агресивним, коли вони демонстрували своє неприйняття такої поведінки.
"Без попередження Жерар сунув руку під мою сукню. Я відчула, як його пальці намагаються пробратися до моїх трусиків. Він спробував зняти з мене спідню білизну і торкнутися мене", - розповідає актриса про випадок, коли вона брала участь як статист у зйомці фільму "Великий будинок".
Знаменитість на тлі скандалу, що спалахнув, через своїх адвокатів заперечує всі пред'явлені проти нього звинувачення.
Жерар Депардье (фото: скріншот Twitter @ELLEfrance)
Нагадаємо, що у 2013 році Жерар Депардьє на знак протесту проти високих податків для багатих у Франції прийняв російське громадянство. Якийсь час він жив у Саранську, потім вирішив продавати їжу в Новосибірську. Згодом актор, який розхвалював російського диктатора Путіна, вирішив переїхати до Алжиру, а ще - перебрався до Бельгії.
Додамо, що Жерар Депардьє знаходиться в "чорному списку" міністерства культури та інформаційної політики України за свою підтримку російської агресії.