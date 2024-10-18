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13 захватывающих космических игр для разных платформ

Космические шедевры, которые стоит попробовать (фото: Paradox Interactive)
Автор: Павел Колесник

Космос всегда манил нас своими тайнами и бескрайними просторами, а игры предоставляют уникальный шанс отправиться в это увлекательное путешествие. Независимо от платформы, будь то ПК, консоли или мобильные устройства, космические приключения ждут каждого.

Про 13 игр, которые окунут вас в атмосферу космических приключений, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт игровой платформы Gamegatehq.

Homeworld Remastered Collection 

Платформы: ПК 

Радикально обновленная версия стратегии, славящаяся проработанной сюжетной кампанией. Сражения проходят в тактическом режиме, но не лишены напряжения. 

Homeworld Remastered Collection (иллюстративное фото: Steam)

Surviving Mars 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Человечество покинуло Землю и отправилось на Марс, чтобы основать там колонию. Вам предстоит ею управлять. Главное - следить за кислородом и энергией, иначе колония людей очень быстро будет опустошена. 

Surviving Mars (фото: Paradox Interactive)

FTL: Faster Than Light 

Платформы: ПК, iOS 

Смесь пошаговой стратегии в реальном времени, в которой вам предстоит управлять множеством различных систем и отсеков вашего космического корабля. Действие происходит в уникальной вселенной с проработанной историей, а живой сюжет не даст вам заскучать ни на минуту. 

FTL: Faster Than Light (фото: Reddit)

Star Wars 

Платформы: ПК, Xbox 

Одна из самых проработанных игр во вселенной Звездных войн. Это классическая РПГ с довольно высоким уровнем сложности и большой свободой действий.  

Вы можете стать доблестным джедаем или безжалостным ситхом, создать свой собственный световой меч и, конечно же, путешествовать по далеким галактикам. 

Star Wars (фото: IGN)

Tales from the Borderlands 

Платформы: ПК, PlayStation 3 

Настоящий подарок для поклонников Mad Max, вестернов старой школы и проектов серии Borderlands. Это эпизодическая приключенческая игра, в которой вам предстоит посетить песчаные пустоши, полные опасных бандитов, и открытый космос. 

Tales from the Borderlands (фото: Wccftech)

XCOM: Enemy Within 

Платформы: ПК, PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android 

Пошаговая стратегия в одной из самых культовых научно-фантастических игровых серий. Вы управляете командой элитных бойцов с кучей крутого оружия, высокотехнологичных гаджетов и необычных способностей, против смертоносных инопланетных захватчиков.  

Тактическая составляющая является одной из самых развитых в этом жанре. 

XCOM: Enemy Within (фото: Steam)

Tacoma 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Все обитатели станции Такома таинственно исчезли, и вас отправили расследовать инцидент. Вам предстоит пробраться вглубь космической структуры, встречая тщательно прописанных персонажей через интерактивную систему дополненной реальности. 

Сама станция также хорошо спроектирована, поэтому заглядывать в ее разные уголки, делая небольшие шаги к разгадке тайны, - настоящее удовольствие. 

Tacoma (фото: Steam)

Elite Dangerous 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

В этом космическом симуляторе в вашем распоряжении огромная галактика с 400 миллиардами звездных систем. Вы начнете свое путешествие на ничем не примечательном корабле и вам придется решать, что делать. 

Станьте бесстрашным пиратом, хитрым торговцем или любопытным исследователем. Примите участие в жарких сражениях или будьте настоящим пацифистом. Одной из главных особенностей проекта является возможность играть так, как вам нравится. 

Кстати, управлять космическими кораблями, будь то маневренный истребитель или сверхмощный грузовой тягач, в Elite Dangerous невероятно увлекательно. 

Elite Dangerous (фото: Frontier Developments)

EVE Online 

Платформы: ПК 

Массовая многопользовательская ролевая игра, в которой игроки контролируют каждый элемент огромного космоса. 

Вырвитесь из относительной безопасности стартовой системы и окажитесь на настоящем космическом Диком Западе, где процветают шпионаж, пиратство и мошенничество. И здесь то и дело происходят масштабные сражения. 

EVE Online (фото: Steam)

Everspace 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Космический экшен roguelike. Когда вы умираете, ваши с трудом заработанные деньги остаются с вами. Вы можете потратить их на улучшения, так что вы становитесь сильнее с каждым полетом. Вы просто начинаете снова, задаваясь вопросом, как далеко вы сможете пролететь в этот раз. 

Everspace (фото: Steam)

Destiny 2 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Этот онлайн-шутер с элементами RPG может похвастаться одними из самых красивых инопланетных пейзажей в играх. 

Там вы можете сражаться с другими игроками, если вам надоест убивать врагов, управляемых искусственным интеллектом. 

Destiny 2 (фото: PlayStation Store)

No Man’s Sky 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Невероятно красочный симулятор, в котором вы можете перемещаться из открытого космоса на поверхность одной из множества случайно сгенерированных планет без каких-либо загрузочных экранов.  

Они являются домом для странных существ, а флора поражает своим разнообразием. Вы можете добывать ресурсы, строить базы и выполнять различные задания. 

No Man’s Sky (фото: PlayStation)

Kerbal Space Program 

Платформы: ПК, PlayStation 4, Xbox One 

Попробуйте построить свой собственный самолет и отправиться на нем покорять космос. То, как вы расположите одну часть звездолета и соедините ее с другой, повлияет на вашу способность взлетать. Однако вам также нужно будет уметь приземляться. 

Kerbal Space Program (фото: Private Division Store)

У нас также есть материал про 15 лучших и захватывающих игр-песочниц для ПК в 2024 году.

А еще мы писали про заблуждения о космосе, в которые в наше время стыдно верить.

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