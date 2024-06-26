13 способов бесплатно читать статьи на платных сайтах

Вставьте заголовок в Google

Самые простые способы часто являются лучшими. Существует множество платных веб-сайтов, которые позволяют людям, пришедшим из поиска Google, бесплатно получать доступ к своим статьям.

Первым делом вам следует скопировать заголовок и вставить его в строку поиска Google. Статья должна появиться в числе первых результатов, поэтому просто нажмите на нее, чтобы прочитать ее бесплатно.

Попробуйте перенаправление Facebook

Некоторые веб-сайты с платным доступом позволяют читателям, пришедшим из Facebook, читать статьи бесплатно, и этот метод работает, даже если у вас нет учетной записи Facebook.

Для этого откройте статью, которую хотите прочитать, и перейдите в адресную строку вашего веб-браузера. Теперь вставьте https://facebook.com/l.php?u= перед URL-адресом статьи с платным доступом и откройте страницу.

Откроется страница перенаправления Facebook, и вы сможете нажать "Перейти по ссылке", чтобы открыть веб-сайт. Статья с платным доступом теперь должна быть доступна для бесплатного чтения.

Откройте ссылку в окне инкогнито

Еще один простой способ - открыть платные статьи в режиме "Инкогнито" вашего веб-браузера. Однако учтите, что этот метод работает только с сайтами, использующими ограничение по количеству прочитанных статей.

Если вы исчерпали свою месячную квоту бесплатных статей на каком-либо сайте, открытие его страниц в режиме "Инкогнито" позволит вам продолжить чтение без оплаты.

Отключение JavaScript в браузере

Некоторые сайты используют JavaScript для скрытия контента за платными подписками. Вы можете обойти эти блоки, отключив JavaScript в своем браузере.

Важно понимать: отключение JavaScript может (и обязательно) нарушит работу большинства веб-сайтов. На некоторых сайтах вы не сможете просматривать комментарии, а другие сайты вовсе не загрузятся.

Тем не менее, этот способ стоит попробовать, если вам просто нужно прочитать текст статьи. В идеале, для отключения JavaScript лучше использовать отдельный браузер, чтобы не приходилось постоянно его включать и выключать.

Включите "режим чтения"

Большинство современных браузеров теперь имеют "режим чтения", который удаляет со страницы посторонние элементы (например, рекламу, форматирование и пустое пространство). Дополнительным преимуществом режима чтения является то, что он иногда позволяет обходить платные подписки (paywall).

Используйте VPN

Некоторые сайты с платной подпиской, например, The Washington Post, позволяют бесплатно читать определенное количество статей в месяц. После того, как вы исчерпаете лимит, появляется paywall.

Используя VPN, вы можете изменить свой IP-адрес и "обмануть" сайт, получив еще несколько бесплатных статей.

Этот метод не сработает на сайтах, которые вообще не предлагают бесплатного доступа, но попробовать его все же стоит. Для этого подойдут как платные, так и бесплатные VPN-сервисы.

Попробуйте другое дополнение для браузера

Существуют и другие полезные инструменты для обхода ограничений на платных сайтах.

Владельцам Firefox и Chrome подойдет расширение Unpaywall. Оно поможет вам получить доступ к многим академическим публикациям.

Расширение Postlight Reader для Chrome и Edge не только поможет обойти paywall, но и избавит вас от надоедливой рекламы, сделав чтение онлайн-контента более комфортным.

Скриншот

Отредактируйте пару элементов на веб-странице

Если вы немного разбираетесь в HTML и CSS, вы можете редактировать элементы с помощью браузера, чтобы обойти некоторые ограничения платного доступа. По сути, вы редактируете страницу, чтобы удалить баннеры, блокирующие контент подписки.

Он работает с некоторыми веб-сайтами, но на других добавлена ​​жесткая блокировка, которая показывает статью только в том случае, если вы вошли в систему с платной учетной записью.

Как опробовать эту функцию

Откройте платную страницу

Правой кнопкой мыши нажмите на баннер под последним видимым предложением статьи

Выберите пункт "Исследовать элемент" (или аналог в вашем браузере)

Откроется панель разработчика, где вы сможете найти и скрыть/изменить мешающие элементы

Точные названия элементов могут отличаться, но обычно они содержат слова вроде display, paywall, subscribe

Используйте 12ft.io

12ft.io - это простой веб-сайт, созданный специально для обхода ограничений платных подписок (paywall). Использовать его невероятно легко, но, похоже, именно эта простота стала мишенью для тех, кто хочет сохранить платные статьи недоступными.

Как пользоваться 12ft.io

Скопируйте ссылку на статью с paywall

Вставьте ссылку в поле ввода текста на 12ft.io

Нажмите "Отправить"

Либо вы можете вставить "https://12ft.io/" перед URL-адресом статьи прямо в адресной строке браузера

перед URL-адресом статьи прямо в адресной строке браузера Сайт покажет вам кэшированную версию страницы "без paywall"

Единственный минус: сервис не всегда работает со всеми сайтами. Если вы видите сообщение "Доступ запрещен", попробуйте следующий инструмент.

Скриншот

Используйте Archive.today, чтобы заархивировать страницу

Archive.today - это веб-сайт, который позволяет архивировать любую страницу, ссылку на которую вы вставите в поисковую строку. Представьте, что это как скриншот сайта с отметкой времени.

Сайт сохраняет текстовую и графическую копию страницы для большей точности и предоставляет короткую ссылку на неизменную запись любой веб-страницы. Часто эту функцию можно использовать для обхода paywall и чтения всей статьи целиком.

Как пользоваться Archive.today

Скопируйте ссылку на статью с paywall

Вставьте ссылку в черную строку поиска "Я хочу найти сохраненные снимки в архиве"

Если статья уже заархивирована, вы сможете ее прочитать

Если статья не найдена, вставьте ссылку в красную строку "Моя ссылка активна, и я хочу архивировать ее содержимое"

Скриншот

Обход Paywall на Android-смартфонах

Владельцам Android-смартфонов для чтения статей с ограниченным доступом подойдет расширение Bypass Paywalls Clean.

Ранее это расширение было доступно для браузера Firefox, но сейчас его удалили из магазина Mozilla. Однако вы можете установить его в другом браузере.

Bypass Paywalls Clean (фото: GitHub)

Обход Paywall на iPhone

Этот способ предназначен исключительно для владельцев iPhone. Бесплатное приложение Apple "Команды" (Shortcuts) позволяет создавать автоматические процессы на вашем устройстве.

Используя инструменты этого приложения, пользователи научились обходить ограничения на платных сайтах. Существует множество таких "команд", и каждая из них может работать с разными веб-сайтами.

Несколько вариантов команд

AntiPaywall

Bypass Paywall

Paywall and Cookie Bypass

Unpaywall

Обратите внимание: эффективность этих "команд" может варьироваться в зависимости от конкретного сайта.

Скриншот

Купите одну статью с помощью Blendle

Если вы не можете оплатить подписку, но не против заплатить за одну статью, вы можете попробовать приложение Blendle. Этот новостной агрегатор сотрудничает с изданиями и продаст вам одну статью за символическую плату.

Скриншот