Бесплатно и быстро. Как создать рингтон для iPhone на самом смартфоне

Несмотря на то, что есть много людей, которые постоянно держат свои iPhone в беззвучном режиме, есть и те, кому нравится звучание мелодии звонка. Проблема в том, что коллекция рингтонов Apple немного ограничена и не сильно изменилась за последние несколько лет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание Trusted Reviews , посвященное технологиям.

К счастью, есть альтернативный метод создания рингтонов на iPhone - в GarageBand. Этот способ позволяет не платить ни копейки и даже не требует наличия компьютера. Все манипуляции можно выполнить прямо на смартфоне.

Установите GarageBand

Скачайте фирменное приложение для создания музыки от Apple, если оно еще не установлено на вашем устройстве. GarageBand доступно бесплатно в App Store. Объем приложения - около 2 ГБ.

Приложение GarageBand (фото: Trusted Reviews)

Скачайте аудиофайл на смартфон

Поскольку Apple не позволяет вам использовать в GarageBand материалы, защищенные DRM, из таких источников, как Apple Music и Spotify , вам придется загрузить аудиофайл, который вы хотите использовать, из различных интернет-источников.

Аудиофайлы нужно скачать (фото: Trusted Reviews)

Выберите инструмент "Клавишные"

Следующее, что вам нужно сделать, это открыть приложение Garagaband и создать новую песню, нажав значок плюса в правом верхнем углу. Отсюда вы попадете в меню, где сможете выбрать инструмент. Выберите "Клавишные" из списка, поскольку другие, например "Ударные", не имеют функций редактора, необходимых для этого процесса.

Инструмент "Клавишные" (фото: Trusted Reviews)

Импортируйте файл

Коснитесь значка "Редактора" в левом верхнем углу экрана.

Импортируйте файл через значок "Редактор" (фото: Trusted Reviews)

Нажмите значок "Петля"

Пришло время импортировать песню, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка. Для этого коснитесь значка "Петля" в правом верхнем углу.

Значок "Петля" (фото: Trusted Reviews)

Нажмите вкладку "Файлы"

Поскольку Apple не разрешает использовать контент, защищенный DRM, то есть песни из Apple Music, вам придется использовать песню или аудиофайл, который вы скачали ранее. Для этого коснитесь вкладки "Файлы" и найдите файл, который вы хотите использовать.

Вкладка "Файлы" (фото: Trusted Reviews)

Перетащите песню в редактор GarageBand

Как только вы нашли песню, которую скачали ранее, пришло время загрузить ее в редактор. Вместо того, чтобы нажимать на файл, вам нужно нажать и удерживать файл, а затем перетащить его на место. Самое главное, обязательно поместите его на вторую дорожку в редакторе, а не на верхнюю дорожку фортепиано.

Загрузите песню в редактор (фото: Trusted Reviews)

Обрежьте песню до 30 секунд

Теперь ваша песня находится в редакторе, и следующий шаг - обрезать ее для мелодии звонка. Следует отметить, что максимальная продолжительность мелодии звонка на iOS составляет 30 секунд, однако, если вы хотите установить ее в качестве текстового оповещения или будильника, она увеличивается до 40 секунд.

Чтобы обрезать песню, просто нажмите на форму волны и перетащите маркеры начала и конца (желтые ползунки) на нужную длину. К сожалению, нет простого способа увидеть продолжительность обрезанного аудио непосредственно в GarageBand, но вы можете легко использовать таймер, чтобы рассчитать время вручную.

Продолжительность мелодии звонка на iOS составляет 30 секунд (фото: Trusted Reviews)

Сохраните мелодию

Как только вы будете довольны своим урезанным шедевром, пришло время сохранить его и установить в качестве мелодии звонка. Для этого коснитесь стрелки вниз в левом верхнем углу и коснитесь "Мои песни". Это одновременно закроет редактор и сохранит вашу работу.

Сохранение мелодии (фото: Trusted Reviews)

Экспортируйте песню в качестве мелодии звонка

Удерживайте мелодию в главном списке "песен", а затем нажмите кнопку "Поделиться". Затем вам будет предложено выбрать, как вы хотите поделиться мелодией - как песней, как рингтоомн или как проектом. Нажмите "Рингтон".

Как можно поделиться мелодией (фото: Trusted Reviews)

Дайте название своему рингтону

Присвойте мелодии звонка уникальное, запоминающееся имя, чтобы ее можно было легко найти при просмотре мелодий в будущем, и нажмите "Экспортировать", чтобы начать процесс сохранения.

Не забудьте дать название рингтону (фото: Trusted Reviews)

Установите новую мелодию звонка

Вскоре после этого должно появиться всплывающее окно, сообщающее, что экспорт прошел успешно. В нем нажмите "Использовать звук как…" и "Стандартный рингтон".

Вы также можете назначить его определенному контакту в адресной книге, нажав "Назначить контакту", или, если вы хотите использовать его в качестве текстового сигнала, нажмите "Стандартный текстовый сигнал".

Несколько вариантов, где можно установить рингтон (фото: Trusted Reviews)