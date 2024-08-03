13-летнюю дочь Анатолия Анатолия обокрали за границей: детали

Что произошло

Ведущий признался, что пережил очень "стрессовый момент". Его обе дочери были на экскурсии в Италии. И он даже не подозревал, чем это кончится.

"Это просто капец. Мои же дети в лагере, за границей, сейчас уже возвращаются", - начал Анатолич.

Ведущий рассказал о неприятном инциденте (скриншот)

И в пятницу, 2 августа, ведущий увидел, что ему звонит младшая дочь Лолита. Впрочем, это была не она, а руководитель группы. Это очень испугало Анатолича, ведь он подумал, что с ребенком что-то произошло.

По словам артиста, буквально за секунду он начал представлять худшее. А потом шоумену рассказали, что его старшую дочь обокрали.

"Оказалось, что у Алисы украли телефон. Они были в Милане на экскурсии. И где-то в Starbucks или в магазине исчез у нее телефон. В Италии такое, к сожалению, происходит", - рассказал Анатолич.

Анатолий Анатолич рассказал, что у его дочери украли телефон (скриншот)

Телефон его дочери пытались найти. Впрочем, поиск результатов не дали. Сам ведущий поговорил с дочерью и попытался успокоить ее.

"Она плачет, она у нас такая эмоциональная, как и все мы, особенно в этом возрасте - 13 лет... Я говорю: "Слушай, даже не думай переживать, даже не думай вообще, успокойся. Сейчас телефон мы заблокируем, и ты приедешь - мы тебе купим новый смартфон", - вспомнил Анатолич.

Дочь ведущего сильно нервничала, она даже стала винить себя. Ребенка расстроила потеря гаджета, а потому Алиса извинялась и говорила, что это она "недосмотрела".

Шоумен рассказал о разговоре с дочерью (скриншот)

Впрочем, Анатолич объяснил дочери, что она ни в чем не виновата. Он отметил, что в данном инциденте виновен только тот, кто пошел на преступление.

"Запомни, если у человека воруют какую-то вещь, он ни в коем случае не виноват... Если человек жертва, если у него украли что-то, нет никаких оправданий тому, почему украли", - сказал артист.