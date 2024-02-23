13 новых украинских песен, заслуживающих твоего внимания

Океан Ельзы - “Відповідь”

Святослав Вакарчук и Ко на вторую годовщину полномасштабной войны выпустили новую песню. Она о боли, памяти, пожизненной благодарности и сложном и долгом пути к Победе. Больше о композиции читайте на РБК-Украина.

KOLA - "Міліметр"

Эта песня - исповедь женщины, которая признается в безумной любви к мужчине, в том, что без нее она чувствует себя незащищенной.

Bah.roma - "Ю"

Роман Бахарев снова покоряет сердца искренней песней о любви, которая точно отзовется всем слушателям.

"Ю" - это мелодичная баллада, демонстрирующая уникальное сочетание душевного вокала и увлекательных мелодий артиста, вдохновленных личным опытом и эмоциями.

Our Atlantic - "На глибині"

Это военный альбом, это сплав реальных, задокументированных историй барабанщика группы Алексея и авторской музыки - звуковая хроника его боевого опыта, во время битвы за Киев.

"Мы создали культурный проект, который побуждает слушателей к размышлениям и осмыслению травматического опыта войны, ведь каждый переживает его индивидуально. А также мы пытаемся стимулировать диалог о будущем Украины, к которому каждый из нас должен приложиться в той или иной степени", - рассказывают музыканты.

Роман Скорпион - "Солдат"

Певец представил мощную работу, в которой олицетворил родных братьев, которые сейчас в рядах ВСУ.

"Недавно моя семья пережила тяжелый период - мы потеряли связь с одним из моих родных братьев, которые служат на "нуле". Несколько недель мы не знали, что с ним... Все эти невыносимо долгие дни мы молили Бога только об одном: чтобы брат вернулся живым. И именно в этот период я написал эту песню - это концентрат моих эмоций и переживаний, которые нашли выход в этой композиции. Она о моих братьях, Иване и Юрии, а также обо всех защитниках и защитницах, которых ждут дома родные", - рассказал Роман.

MASHA DANILOVA - Навіщо (bandura version)

Внучка секретаря СНБО Алексея Данилова ко второй годовщине полномасштабного вторжения записала акустическую версию своего хита в сопровождении артиста Национальной капеллы бандуристов Владимира Трибеля, который сейчас является военным.

Песня Маши пронизана личными переживаниями, которые преследовали ее с 24 февраля, а также выражает поддержку всем украинцам, которые ждут возвращения своих защитников с передовой.

NAYA - "Про тебе думаю"

Новая песня о настоящей девичьей любви, о романтике и чувствах. Эта песня станет глотком вдохновения для тех, кто никак не решается признаться в своих ощущениях, и кто думает доказать искренность своих намерений.

DDEVA - "Рідні люди"

Новый трек певицы с Днепра посвящен ее погибшему другу.

"Эта песня написана в память о друге нашей семьи, крестном отце нашей дочери, священнике, отце двух детей - Богдане Каплуне, который ушел на войну и погиб, защищая нашу землю", - рассказала артистка.

KUGATESSA - "Перша"

Дуэт модели Саши Кугат и мультиинструменталиста Богдана Кириченко выпустил дебютный сингл. Это история о страхе перед любовью и о травмах, возвращаемых вместе с чувствами.

KHAYAT - "Псалом"

По словам певца, эта песня является "духовным достижением и определенным вкладом в память о тех, кого мы потеряли и продолжаем терять каждый день".

DOVI і SKOFKA - "Один день потому"

Идея песни в том, что нужно ценить каждую минуту жизни здесь и сейчас, потому что мы не в состоянии вернуть время вспять. Так что не нужно жалеть и держаться за прошлое. Ибо то время, которое мы проживаем когда-то, тоже станет воспоминанием и именно от нас зависит, каким оно должно быть.

Granat Garden - "СЦВЦ"

Эта песня написана от имени персонажа трикстера, высмеивая современные пагубные тенденции человеческих паттернов поведения демонстрирует к какой социальной деградации можно прийти. Эта живая песня призывает к критическому мышлению, протестного духа и готовности к действиям.

МЕРЫШНАЯ - "Шиншила"

Это история о двух несовместимых людях. Это та же история, когда "хорошие девушки" ищут себе "плохих парней". А еще - это перепев песни Тины Кароль. Такой симбиоз...