RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

4 важных правила, которые все должны соблюдать в церкви

Как вести себя в церкви - основные правила и рекомендации (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Правила поведения в церкви - это важная составляющая нашей культуры. Они не только определяют, как следует себя вести, но и отражают наше уважение к святыням.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как одеться и правильно зайти в храм, а также основные правила поведения в церкви.

Подготовка к походу в церковь

Прежде, чем прийти в церковь, важно выполнить определенные подготовительные действия.

Многие ошибаются, думая, что можно прийти в храм без предварительной подготовки. Священники отмечают важность как внешней, так и внутренней подготовки перед посещением церкви.

Утром перед посещением церкви священники рекомендуют умыться, зажечь свечу и прочесть благодарственную молитву.

Как одеться в церковь

Одежда должна быть скромной и опрятной, сдержанного цвета. Нельзя приходить в грязной, изношенной или с неприятным запахом одежде. Наряды могут быть красивыми и современными, но соответствовать определенным ограничениям и правилам приличия.

Не следует забывать о том, что быть христианином нужно не только в храме, но и вне его.

Для женщин не рекомендуется:

  • носить мини-юбки, откровенные кофты с обнаженными плечами или глубоким декольте
  • яркий макияж

Важно помнить, что нельзя отвлекать других от молитвы своей одеждой.

Советы мужчинам:

  • перед входом в храм необходимо снять головной убор
  • нельзя появляться в церкви в спортивной или неопрятной одежде, а также в майках или шортах
  • следует одеваться нарядно на воскресные и праздничные службы

Внешний образ также должен проявлять уважение к Господу и всем собравшимся.

Как входить в церковь

Входить в церковь следует с поклоном, осенив себя крестным знамением трижды, произнося короткие молитвы. А именно:

  • Господи, будь милосерден ко мне, грешному
  • Господи, сними грехи и помилуй
  • Господи, спаси и сохрани меня

А также церковь рекомендует придерживаться следующих правил:

  • важно не занимать проход напротив царских ворот, чтобы обеспечить свободный доступ к тетраподу
  • здоровайтесь с присутствующими поклоном, а не рукопожатием
  • церковь не рекомендует ссориться - если ваше привычное место занято, станьте там, где свободно
  • во время службы воздерживайтесь от хождения по храму, особенно во время чтения Священного Писания или молитвы
  • избегайте прохождений между тетраподом и иконостасом

Правила поведения в церкви

Чтобы подготовиться к посещению церкви и вести себя соответственно, следует соблюдать следующие правила:

  • во время божественной службы запрещается шуметь или рассматривать других прихожан и священников
  • во время пения важно стоять молча, с опущенной головой
  • в храме разрешено говорить, если это не пустые разговоры, отвлекающие других прихожан от молитвы
  • не следует держать руки скрещенными за спиной
  • беременным женщинам не запрещается посещать церковь, а наоборот поощряется
  • если свеча гаснет или коптит, просто зажгите ее снова, это не знак беды
  • церковь приветствует ношение нательного креста, это символ веры и свидетельство служения Господу

Соблюдение этих правил поможет вам вести себя достойно и проявлять уважение к святому месту и другим прихожанам.

Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.

А также вы можете увидеть церковный календарь на лето 2024 года.

В материале использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь, а также сайты "Подробности" и "Дивен Світ".

Читайте РБК-Украина в Google News
Церковный календарьПраздники