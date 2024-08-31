12 украинских песен об осени, с которыми нужно встречать 1 сентября. И это не только Иво Бобул

Уже скоро начинается осень. И что, как ни песни, прекрасно помогут настроиться на новый сезон?

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 классных украинских песен об осени, благодаря которым вы полюбите прощаться с летом.

Наталья Могилевская - "В Києві осінь"

В 2019 году певица перевела свой хит на украинский язык. И эта песня стала очень популярной, она действительно передает атмосферу осени и настраивает на романтику.

Ирина Билык - "Вже осінь"

Здесь все понятно без лишних слов. Стоит просто почитать слова песни.

"Вже осінь, така чарівна, мене накрила своїм крилом.

Вже осінь, хіба це дивно, що літа зникло кудись тепло?

На згадку лише зосталось маленьке фото в моїй руці.

Тоді я тобі всміхалась, а зараз сльози на щоці".

Мотор'Ролла - "Осінь жовто-сіра"

А эта песня навеет воспоминания о прошлом. Бунтарский трек об осени, которая "залишала на землі свої сльози, забираючи с собою мої мрії", оценят те, кому трудно прощаться с летом.

Один в каное - "Осінь"

Грустная, но очень атмосферная песня прекрасно подойдет для первых дождей. Осенний ливень, которого многие очень ждут после летней жары, действительно способен внушать меланхолию.

Океан Ельзи - "Осінь"

Трудно представить подборку без этого трека. Он, как душевная баллада, касается сердца.

"Осінь тепла, як весна,

Досі лине в ровінь з нашого вікна,

Нам дає надію.

Осінь тепла, як весна,

Просить так, немов з останніх сил, вона:

Не вбивайте мрію!".

Иво Бобул - "А вже осінь прийшла у мій сад"

Эта песня уже стала "мемной", хотя это не смущает артиста. Сейчас строчки трека знает вся молодежь, а сам Бобул до сих пор исполняет ее на концертах. Судя по всему, ближайшие три месяца она снова будет звучать отовсюду.

Вопли Видоплясова - "Зоряна осінь"

А эта песня мгновенно перенесет вас в начало "нулевых". Клип, конечно, не поможет настроиться на волну позитива. Но если вы хотите немного погрустить - почему нет?

Мария Бурмака - "Золотиста осінь"

Певица выпустила этот трек в 2023 году. Музыка Николая Мозгового и стихи Андрея Демиденко максимально передают вайб первой желтой листвы и мягких солнечных лучей, которые бывают только осенью.

KOZAK SYSTEM - "У осені очі твої"

"Если представить, что осень - это атмосферный трехсерийный сериал (а для каждого приличного сериала хорошие композиторы пишут саундтреки), то мы считаем, что саундтреком к этому времени года лучше всего подходит именно эта песня. Думаем, мы выиграли кастинг у самой осени", - рассказывали об этом треке музыканты.

Тінь Сонця - "Осінь. Ти моя весна"

Очень романтичная песня. Просто послушайте:

"Осінь надійшла в серпня перецвіт,

Осінь надійшла – озирнувся світ

В пахощах садів ти така одна,

Ти – моя весна...".

ТНМК - "Восени"

Эта песня не так известная, хотя заслуживает внимания. Группа выпустила ее в 2009 году, но ее находят и слушают даже сейчас - комментарии под видео не лгут.

Плач Єремії - "Вона"

Конечно, без этого хита трудно представить осень, которая придет уже очень скоро. И сейчас слова песни способны не только тронуть, но и заставить о многом задуматься.