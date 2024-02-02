12 трендовых идей маникюра, которые сделают вас самой модной (фото)

Стильный френч

Французский маникюр в 2024 году не обязательно должен быть классическим. Попробуйте добавить цвета или попросите вашего мастера сделать необычный дизайн.

Маникюр на день влюбленных (фото: instagram.com/gelsbybry)

Роскошный красный

Конечно, классические красные цвета не выходят из моды. Главное - не испортите все дополнительными дизайнами. Однотонное красное покрытие всегда в тренде и смотрится очень эффектно.

Стильный маникюр (фото: instagram.com/stephanieyianni_)

Глубокий темно-синий

Как оказалось, в этом году такой цвет вернулся в моду. Насыщенные, глубокие - от цвета облаков до морской волны - синие оттенки будут очень актуальными на протяжении всего 2024 года.

Модный маникюр на зиму (фото: instagram.com/gelsbybry)

Цветочные мотивы

Уже скоро весна, а потому если вы хотите освежить свой образ цветочным маникюром - не сдерживайтесь. Такие мотивы будут в тренде, поэтому вы точно не будете выглядеть старомодной, если выберете современный дизайн с цветами.

Маникюр на весну (фото: instagram.com/kirstnailartist)

Нюдовый Balletcore

Этот дизайн покоряет модниц, его называют "маникюром балерин". Сдержанные оттенки и мягкие уголки ногтей - нежность и стиль прекрасно сочетаются в таком дизайне.

Маникюр для женщин (скриншот)

Изящный бордовый

Конечно, красный маникюр не ограничивается классическим и ярким цветом. В этом году вы можете не отказывать себе в бордовом маникюре. Глубокие и "кровавые" цвета будут в тренде.

Идея маникюра для девушки (фото: instagram.com/gelsbybry)

Хромированный маникюр

Этот дизайн уверенно закрепился в трендах, хотя его начали носить еще в прошлом году. Впрочем, сейчас нейл-мастерицы умеют делать такой маникюр без особых хлопот. Достаточно втирки или же "хромированного" топа с микроблестками.

Самые модные ногти 2024 года (фото: instagram.com/gelsbybry)

"Глазированные" ногти

Еще одна вариация "хрома" - соблазнительная "глазурь". Выбирайте светлую базу и экспериментируйте с оттенками втирки. Такие ногти сделают вас очень модной.

Стильный маникюр на каждый день (фото: instagram.com/gelsbybry)

Классический френч

А если вы не любите что-то яркое - выбирайте классику. В этом году классический французский маникюр вернется в моду. Поэтому смело просите мастера о любимом дизайне.

Модно ли делать френч (фото: instagram.com/gelsbybry)

Молочная пастель

Молочные базы будут очень модными в течение всего года. Вы можете забыть о постоянных страданиях из-за того, что вам трудно выбрать дизайн. Делайте молочный маникюр с мягкими оттенками, и ваши ручки всегда будут самыми красивыми.

Стильный маникюр (скриншот)

Прозрачный глянец

Для фанаток "голых" ногтей тоже есть сюрприз. В этом году в моде будет маникюр "дорогой женщины" - именно так называют прозрачное покрытие с глянцевым топом. Это всегда смотрится стильно и эффектно.

Какой маникюр делают богатые женщины (скриншот)

Дизайн "черепаха"

Ну а в заключение присмотритесь к трендовому дизайну, который уже называют идеальным вариантом на лето. Коричневые цвета в сочетании с таким принтом вытеснят "зебру" и "леопарда" - сейчас в тренде "черепаха".

Стильный маникюр на лето (фото: snstagram.com/kirstnailartist)