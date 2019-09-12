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12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

STYLERЖиття    12.09.2019 - 06:08
12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день
12 вересня - день Олександра Ситника (Фото: колаж РБК-Україна)

Ситник 12 вересня в народі святкували багатим бенкетом із головними стравами. Пращури проводили обряди для нового врожаю і дотримувалися важливих правил

Яке сьогодні свято. 12 вересня православні вшановують патріарха святителя Олександра. Також у цей день у церковному календарі вказано свято на честь перенесення мощей князя Олександра Невського. Святителя Олександра в народі називають Ситником (Свитником), бо закінчується піст, встановлений днем напередодні - Усікновення глави Іоанна Предтечі. Наші пращури традиційно влаштовували 12 вересня рясні застілля, зустрічали осінь ситно, і проводили обряди для багатого врожаю в наступному році.

Преподобний Олександр Константинопольський був засновником і першим ігуменом обителі акимітів. Прославився своєю боротьбою з єрессю аріанства, а також даром творити чудеса.

12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

12 вересня вшановують святителя Олександра Константинопольського (Фото з відкритих джерел)

На Ситник або Олександрів день прийнято було замовляти залишені на нивах на корені ячмінні стебла і завивати їх із лляними та вівсяними - таким чином можна було за повір'ями закликати хороший урожай і забезпечити ситний рік.

12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

На Ситник проводили обряд для багатого врожаю в наступному році (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Обов'язковою стравою на столі вважалася ячмінна каша на молоці, яку також називали свитною. Крім того, господині готували з нового врожаю свіжий хліб.

12 вересня пращури дотримувалися особливих правил і не порушували деякі заборони, щоб не накликати на себе хвороби і злидні, а також не злякати удачу та достаток.

Наприклад, в народі не було прийнято вітатися з першим гостем, який зайшов на трапезу. Також заборонялося вранці рахувати дрібні гроші - інакше так весь рік тільки дрібна монета і буде водитися.

Крім того, котів в цей день не можна було брати до себе на руки, бо на Ситника ця тварина нібито могла принести невдачу своєму господареві.

12 вересня: яке свято, повір'я і що категорично не можна робити в цей день

На Ситник вірили, що не можна брати котів на руки (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Ще одна заборона пов'язана з миттям голови - 12 вересня цього не прийнято було робити, інакше порушнику загрожувало швидке облисіння.

Додамо, що незважаючи на гостини, гуляння і гарний веселий настрій, існувала сувора заборона на гру в карти або інші азартні ігри. Тим, хто порушить це правило, могли навідатися злодії та вкрасти цінне добро.

Приказки на день Олександра Ситника:

  • Якщо на Олександрів день багато горобини у лісі, то готуйтесь до дощової осені;
  • На Ситника теплий вечір і зоряна ніч обіцяють багатий урожай наступного року;
  • Коли у небі зорепад - то чекай на неврожай;
  • Якщо птахи кружляють високо в небі - осінь обіцяє бути сухою і теплою;
  • Якщо раптом на Ситника в будинку закінчилася сіль, то це до злиднів;
  • Щоб не снилися кошмари, на Олександрів день не суші постіль

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