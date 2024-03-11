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12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео)

Понедельник 11 марта 2024 15:46
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12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео) Дочь Павла Табакова (кадр по видео)
Автор: Полина Иваненко

12-летняя дочь известного украинского певца и композитора Павла Табакова Анастасия покорила сердца тренеров польского ТВ-шоу THE VOICE KIDS - аналога украинского "Голос. Діти".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на выступление юной артистки.

Так, во время своего выступления Настя не только повернула кресла всех судей, но и получила прозвище "снайперша" - за умение прикасаться к сердцам своим голосом.

"Я бы хотела пойти по следам своего папы и дойти до финала конкурса. Потому что когда уже что-то начинаю - уже не отпущу", - призналась дочь артиста, который в свое время победил в украинских проектах "Голос країни" и "Шанс".

12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео)Украинка покорила песенное шоу

Интересно, что на THE VOICE KIDS Настя не только борется за победу, но пытается напоминать об Украине всеми доступными путями.

Зная, что юная украинка любит рисовать, организаторы телешоу попросили ее создать рисунок на тему дружбы между Украиной и Польшей. Настя изобразила не просто дружбу между двумя народами, но и потребность отбиваться от черной вороны, кружащейся над нашими странами.

12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео)Рисунок украинки

А за кулисами проекта в Варшаве девочка вместе с папой пели украинские песни, чем снова и снова растапливали сердца создателей, участников и болельщиков "Голоса".

12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео)

12-летняя дочь украинского певца растопила сердца поляков (видео)Табакова и ее папа

По результатам слепых прослушиваний Табакова попала в команду популярной польской певицы Cleo. Именно с ней украиночка будет готовиться к вокальным батлам.

Добавим, что в первом раунде шоу Настя спела популярную песню Chce tu zostać, которая в начале 00-х принесла популярность польской группе Farba.

Напомним, ранее уже стало известно, что Даша Астафьева впервые ответила, были ли у нее зависимости.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Полякову, Барских и других звезд заподозрили в плагиате.

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