Полякову, Барских и других звезд заподозрили в плагиате. Услышьте это сами (видео)

Украинский блогер Ваня Рассел заметил, что песни Оли Поляковой, Макса Барских, Позитива и других звезд похожи на треки, выпущенные до этого. Кто-то мог "вдохновиться" иностранными артистами мирового уровня, а кто-то выпустил хит, очень похожий на композицию россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое Рассел выложил на своем YouTube-канале.

Полякова - плагиат или вдохновилась?

Так, Рассел обратил внимание на одну из новых песен артистки - "Щоб не плакати, я сміюсь". По словам блогера, этот трек "очень крутой", но когда он его услышал, сразу вспомнил о российской композиции "Ищу тебя", которую исполняла Татьяна Анциферова.

"Я не тяну российский шоу-бизнес в свои видео. Но если песня похожа мне на какую-то российскую песню, то я об этом скажу... Наверное, проблема в том, что некоторые вдохновляются российскими песнями", - отметил Рассел.

Полякову заподозрили в плагиате (фото: instagram.com/polyakovamusic)

В чем заподозрили POSITIFF

Также блогер рассказал, что ему напомнил трек Позитива "Спалахи". Рассел заметил, что песня артиста очень похожа на то, что раньше его выпустил итальянский певец Marco Mengoni - песню Mi Fiderò.

Но это еще не все. По словам блоггера, еще один трек Позитива - "Небо нахилю", напомнил ему песню Everywhere I Go, которую еще 14 лет назад выпустила группа Hollywood Undead.

Позитив заподозрен в плагиате (фото: instagram.com/positiff)

Барских - на что похожа его песня

Рассел высказался и о хите "В твоїх очах", которую недавно выпустил Барских. Он, как утверждает блогер, "немножко одним моментом напоминает" работу украинских исполнителей YATSUTA x OMUT, которые 8 месяцев назад выпустили трек "1+1".

"Хотя там дальше, по структуре, у Макса Барских меняется, развивается припев. Но эта частица ну прямо один в один", - отметил Рассел.