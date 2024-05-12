12 причин, по которым нужно использовать именно Google Photos для хранения фотографий

Три режима просмотра Google Photos

В Google Photos доступны три режима просмотра для ваших собранных фотографий: режим дня, компактный вид и вид месяца.

Первый режим позволяет просматривать миниатюры изображений, сделанных в определенный день, третий показывает фотографии с разбивкой по месяцам, а второй, или "удобный" режим, отображает компактную галерею всех изображений.

Для увеличения изображения просто нажмите на его миниатюру: жест "растягивания" изменяет вид на галерею за определенный период, а "сжатие" возвращает обратно.

Быстрая прокрутка фотографий Google Photos

Если пользователь накапливает огромное количество фотографий, прокрутка их может быть затруднительной.

В Google Photos, при прокрутке фотографий появляется иконка быстрой прокрутки справа от экрана, которую можно регулировать по высоте, чтобы быстрее просматривать большое количество изображений.

Кроме того, отображается информация о месяце, когда были сделаны фотографии, которые вы решили пропустить.

Максимально скрытый интерфейс Google Photos

При нахождении в разделе фотографий, просто проведите пальцем влево, чтобы открыть экран помощника, или вправо, чтобы добавить изображение в коллекцию. Это помогает избежать загромождения экрана иконками. Вся информация элегантно скрыта, что создает аналогию с интерфейсом браузера Chrome.

Поиск лица в Google Photos

На фотографиях вы заметите значок, напоминающий лупу в круге. После его нажатия вы перейдете на экран поиска, где отображаются шесть наиболее часто встречающихся лиц. Рядом с категорией "Люди" есть вариант "Другие". После его выбора будут отображены все фотографии, на которых есть человек.

Теперь самое интересное: Google заявляет, что приложение способно отслеживать изменения в лице со временем, что в теории позволит группировать фотографии одного человека в разные возрастные периоды, например, в 6, 16 и 30 лет. Однако только время покажет, насколько эти заявления соответствуют действительности.

Поиск на основе местоположения Google Photos

На этом же экране поиска вы найдете доступ к списку мест, где были сделаны ваши фотографии (внизу экрана). Это работает даже в случае, если геолокация отключена на вашем смартфоне.

Каким образом удается определить местоположение фотографии? Это вторая особенность: Google утверждает, что его технология способна распознавать ландшафт на фотографии и затем определить его местоположение. Также анализируется возможное время съемки.

Например, если кто-то в 10:00 сфотографирует Эйфелеву башню, а в 14:00 - Триумфальную арку, можно предположить, что лица на фотографиях находились в Париже по крайней мере с 10:00 до 14:00.

Поиск на основе объектов

Этот инструмент расположен ниже предыдущего поиска и предоставляет возможность группировать фотографии по определенным объектам или событиям, таким как концерты, фото с природы и т. д. Кроме того, можно указать параметры для поиска объектов - пользователь самостоятельно вводит, что его интересует.

Google Creations

Если вы пользовались Google+ Photos, то наверняка помните функцию Auto Awesome, которая автоматически создавала различные элементы, такие как коллажи из ваших фотографий.

Теперь эта функция доступна в Google Photos под названием Google Creations. Чтобы получить к ней доступ, достаточно перейти на главный экран с изображениями и нажать на кнопку "+" в правом верхнем углу.

Затем вы увидите 4 варианта, включая Анимацию и Коллаж. Если выбран последний вариант, то нужно указать количество фотографий и нажать "Создать".

Простой выбор большего количества фотографий

Для выбора большего числа фотографий, расположенных в ряду на экране, не нужно нажимать каждую по отдельности - просто проведите пальцем по всем фотографиям, которые вас интересуют. Эта функция работает как по вертикали, так и по горизонтали.

Создание сетевых фотоальбомов на ходу

Приложение Google Photos предоставляет возможность обмениваться фотографиями с использованием традиционных методов, таких как через Facebook, Twitter, по электронной почте через облачные сервисы (например, Dropbox) и т. д.

Интересной функцией является создание интернет-фотоальбома по запросу пользователя. Ссылка на альбом копируется в буфер обмена, и пользователь может делиться ею по своему усмотрению, например, разместить ее в социальных сетях.

Это позволяет обмениваться альбомами с любым человеком, который получит ссылку - для этого не требуется никаких установленных приложений, достаточно просто открыть ссылку в веб-браузере.

Копирование фотографий в облако

Те, кто активно делает фотографии, знают, как быстро может закончиться место на карте памяти. Google Photos предлагает освободить место, отправляя копии фотографий в облачное хранилище.

Для этого необходимо перейти в настройки и выбрать пункт "Резервное копирование", а затем "Увеличить доступное место". Если у вас уже есть копии и на вашем облачном диске закончилось место, то вам будет предложено приобрести дополнительное пространство.

Выбор сохранения в оригинальном разрешении также позволит сохранить файл в оригинальном формате; в противном случае он будет преобразован в .jpg.

Встроенный редактор Google Photos

В приложении Google Photos имеется встроенный редактор, который предназначен для выполнения базовых манипуляций с изображениями, таких как настройка цветов, резкости, добавление виньетки и прочее.

Если вам нужны более продвинутые функции, вы можете воспользоваться приложением Snapseed, разработанным Google. Оно отлично интегрируется с Google Photos и предоставляет широкий спектр инструментов для редактирования изображений.

Синхронизация Google Photos с компьютером

Для синхронизации фотографий с вашим настольным компьютером, вам потребуется установить Google Drive, а затем на сайте сетевого диска выбрать в левой боковой панели раздел "Фотографии".

Затем вы сможете одним щелчком мыши скачать все фотографии с вашего мобильного устройства. Появится новая папка на диске, в которую будут добавляться не только существующие фотографии на устройстве, но и те, которые будут созданы в будущем.