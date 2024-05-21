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12 новых украинских песен для майского настроения

Вторник 21 мая 2024 09:01
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12 новых украинских песен для майского настроения Новая украинская музыка в мае 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Весна близится к концу. А вот страсть и вдохновение у украинских артистов, создается впечатление, не закончится никогда и ни за что! Ведь недавно певцы и певицы порадовали нас всех множеством качественных песен на разный вкус.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 12 хороших майских музыкальных новинок для теплого настроения, которые следует послушать сегодня.

Крошка - "Мегалюбов"

Саша Кольцова и ее группа выпустили недавно первый за 14 лет полноформатный альбом. В нем нет случайных треков. Песни создавались в разные периоды, до полномасштабного вторжения и уже во время. Некоторые из них не несут эхо войны, другие прямой реакцией на современные события.

Предлагаем послушать трек "Солнечные дни".

KALUSH и Balsam - "Розбуди мене"

Эта песня рассказывает о внутренней борьбе с неопределенностью и поиском подлинной ценности в мире, где время и соблазн постоянно избавляют нас от существенного и важного.

O.Torvald - "Амстердам"

Это, наверное, самый легкий и положительный трек вышедшего в апреле альбома “Усталость”.

Эта песня о том, что рано или поздно война пройдет, но нужно мечтать и верить, потому что пока мы мечтаем и верим – нас не сломить.

Это трек с ностальгией о том, как было раньше, о том, как каждый из нас засыпал в мирном Киеве. Почему "Амстердам"? Потому что это город свободы. Но, конечно, это лишь символ, на самом деле этот трек о довоенном Киеве.

Wellboy, Brykulets - "Перший крок"

Эта песня о тех, кто уже сделал свой шаг в сторону любви и для тех, кто никак не отважится. Отбросить страхи и любить по полной - главная мысль песни.

Parfeniuk - "На даху"

Романтический рэп-хит с легкостью станет вашим способом признания в любви самому родному человеку.

Kozak Siromaha - "Козацька"

По словам артиста, сейчас "само время делать песни, которые будут поднимать дух, будут звучать у военных, волонтеров и активных граждан, стремящихся приложить руку к нашей борьбе". У него удалось!

Alexjazz - "Були квітами"

Написать эту песню артиста вдохновила поэзия поэта Время Расстрелянного Возрождения Владимира Свидзинского.

Renie Cares, Полина Майборода - "Дюшеска"

Босанова с привкусом джаза, звучащая светло, легко и спокойно.

uvi sni - "Не хочу"

Это песня-манифест об усталости и раздражении каждой девушки от надоедливых, токсичных, эмоционально недоступных мужчин.

Adam & МУЛЬТИТРЕК - "Цілуй"

Идея клипа - это любовь! Потому что это чувство имеет большую силу, оно вдохновляет, окрыляет, дарит множество приятных эмоций, с которыми жизнь становится еще более наполненной и яркой!

"Очень важно ценить друг друга, поддерживать, оберегать и обогащать те прекрасные ощущения, которые есть между вами! Любовь победит все!" - говорит Михаил Клименко.

Оля Цыбульская - "День народження"

Эта песня о том, что в наших реалиях каждый новый день – как День рождения. А самая большая ценность - друзья и семья.

MARY TEN - "Вірність и любов "

Эта песня о тех простых и одновременно глубоких чувствах, на которых базируются крепкие и здоровые отношения. О самых искренних чувствах, живущих в женском сердце.

"Какие бы взлеты и падения ни попадались на жизненном пути, важно всегда беречь любовь в сердце, чтобы вместе покорять самые высокие вершины. Именно любовь раскрывает всю нежность и пробуждает внутреннее тепло, которое бережно окутывает сердце", - говорит певица.

Ранее мы рассказывали, что Макс Барских пошутил о мобилизации во время концерта.

Также читайте как скачать музыку на iPhone.

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