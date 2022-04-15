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12-річний Діма з Маріуполя забив гол за "Шахтар": подивіться на його емоції! (відео)

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П'ятниця 15 квітня 2022 10:00
12-річний Діма з Маріуполя забив гол за "Шахтар": подивіться на його емоції! (відео) Діма з Маріуполя забив гол за "Шахтар" (кадр з відео)
Автор: Дмитрий Войналович

Під час товариського матчу донецького "Шахтаря" з гданською "Лехією" у рамках благодійного Shakhtar Global Tour for Peace стався момент, який до сліз розчулив вболівальників в усьому світі. Щоб подивитися відео - доскрольте сторінку до кінця.

Так, наприкінці матчу на заміну у складі українського клубу на поле вийшов 12-річний хлопчик Дмитро.

12-річний Діма з Маріуполя забив гол за &quot;Шахтар&quot;: подивіться на його емоції! (відео)

Діма народився в Харцизьку Донецької області та перші 9 років прожив там. Батьки хлопчика часто відвідували разом з ним матчі "гірників" на "Донбас Арені", коли Діма був іще зовсім малим. Також вони усією родиною перебували у фан-клубі "Шахтаря".

Але у 2014 році рідне місто Дмитра окупували проросійські бойовики і ввели його до складу так званої "ДНР".

Батьки хлопця втратили роботу, а 2018 року вирішили переїхати до Маріуполя. Там Діма часто грав у футбол у дворі, а з друзями й батьками відвідував матчі місцевої команди.

12-річний Діма з Маріуполя забив гол за &quot;Шахтар&quot;: подивіться на його емоції! (відео)

Після повномасштабного вторгнення Росії до України, родина Дмитра ховалася від авіаударів рашистів у Маріупольському драмтеатрі. Напередодні 16 березня, коли театр був знесений з лиця землі росіянами, сім’ї Дмитра вдалося виїхати з міста...

У Польщі, куди вони дісталися, їм допомогли знайти житло і все необхідне.

І от 14 квітня 2022 року у Гданську здійснилася мрія хлопчика - він не лише зіграв за улюблену команду, а й забив переможний для "Шахтаря" гол.

Ви тільки подивіться на емоції хлопчика і реакцію трибун та футболістів!

Додамо, що матч закінчився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:3. Окрім Дмитра за "гірників" відзначився дублем Михайло Мудрик.

Раніше ми писали, що "Динамо" вигнало зі свого складу футболіста, який виявився сином посадовця "ЛНР".

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