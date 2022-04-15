12-летний Дима из Мариуполя забил гол за "Шахтер": посмотрите на его эмоции! (видео)
Во время товарищеского матча донецкого "Шахтера" с гданьской "Лехией" в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace произошел момент, который до слез растрогал болельщиков во всем мире. Чтобы посмотреть видео - доскрольте страницу до конца.
Так, в конце матча на замену в составе украинского клуба на поле вышел 12-летний мальчик Дмитрий.
Дима родился в Харцызске Донецкой области и первые 9 лет прожил там. Родители мальчика часто посещали вместе с ним матчи "горняков" на "Донбасс Арене", когда Дима был еще совсем маленьким. Также они всей семьей были в фан-клубе "Шахтера".
Но в 2014 году родной город Дмитрия оккупировали пророссийские боевики и ввели его в состав так называемой "ДНР".
Родители потеряли работу, а в 2018 году решили переехать в Мариуполь. Там Дима часто играл в футбол во дворе, а с друзьями и родителями посещал матчи местной команды.
После полномасштабного вторжения России в Украину, семья Дмитрия пряталась от авиаударов рашистов в Мариупольском драмтеатре.
Накануне 16 марта, когда театр был снесен с лица земли русскими, семье Дмитрия удалось уехать из города...
В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое.
И вот 14 апреля 2022 года в Гданьске осуществилась мечта мальчика - он не только сыграл за любимую команду, но и забил победный для "Шахтера" гол.
Вы только посмотрите на эмоции мальчика, реакцию трибун и футболистов!
Добавим, что матч закончился победой "Шахтера" со счетом 2:3. Кроме Дмитрия за "горняков" отметился дублем Михаил Мудрик.
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