12 фруктов и овощей, содержащих больше всего пестицидов: будьте осторожными

Где пестицидов больше всего и меньше всего

Ученые США вывели два понятия: "грязная 10" и "чистая 15". Это овощи и фрукты, которые содержат самый высокий и наименьший уровень обработки.

К "грязной десятке" относятся:

клубника

шпинат

листья салата

персики

груши

нектарины

яблоки

виноград

сладкий и острый перец

вишни

черника

зеленая фасоль

Самыми чистыми овощами и фруктами являются:

авокадо

кукуруза

ананасы

лук

папайя

горошек

спаржа

дыня

киви

капуста

грибы

манго

батат

арбуз

морковь

Нужно ли беспокоиться по поводу химикатов в продукции

Недавно американская группа исследователей обнаружила, что около 75% овощей и фруктов на Земле содержат то или иное количество пестицидов.

Если вас это беспокоит, самое плохое, что вы можете сделать, это совсем сократить потребление фруктов и овощей. Диетологи давно бьют тревогу, что люди и так едят их недостаточно.

Важно понимать, что вещества для обработки растений могут быть органическими и искусственными. То есть некоторые из них не будут иметь никакого влияния на человека, в то время как другие могут значительно повредить.

Например, сульфат меди, природное соединение, используемое для предотвращения развития грибка, может быть связано с повреждением печени.

Однако для того, чтобы пестициды действительно причинили вам непоправимый вред, нужно съесть очень большое количество продуктов с ними.