12 фруктов и овощей, содержащих больше всего пестицидов: будьте осторожными

Врачи и диетологи призывают есть больше фруктов и овощей, ведь они достаточно полезные. Это правда, но сегодня источники клетчатки часто переполнены химикатами и пестицидами.
Какие фрукты и овощи наиболее обработаны, рассказали эксперты сайта Eat This, Not That.
Ученые США вывели два понятия: "грязная 10" и "чистая 15". Это овощи и фрукты, которые содержат самый высокий и наименьший уровень обработки.
К "грязной десятке" относятся:
Самыми чистыми овощами и фруктами являются:
Недавно американская группа исследователей обнаружила, что около 75% овощей и фруктов на Земле содержат то или иное количество пестицидов.
Если вас это беспокоит, самое плохое, что вы можете сделать, это совсем сократить потребление фруктов и овощей. Диетологи давно бьют тревогу, что люди и так едят их недостаточно.
Важно понимать, что вещества для обработки растений могут быть органическими и искусственными. То есть некоторые из них не будут иметь никакого влияния на человека, в то время как другие могут значительно повредить.
Например, сульфат меди, природное соединение, используемое для предотвращения развития грибка, может быть связано с повреждением печени.
Однако для того, чтобы пестициды действительно причинили вам непоправимый вред, нужно съесть очень большое количество продуктов с ними.
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