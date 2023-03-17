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12 фруктов и овощей, содержащих больше всего пестицидов: будьте осторожными

Эти фрукты и овощи содержат больше пестицидов (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Врачи и диетологи призывают есть больше фруктов и овощей, ведь они достаточно полезные. Это правда, но сегодня источники клетчатки часто переполнены химикатами и пестицидами.

Какие фрукты и овощи наиболее обработаны, рассказали эксперты сайта Eat This, Not That.

Где пестицидов больше всего и меньше всего

Ученые США вывели два понятия: "грязная 10" и "чистая 15". Это овощи и фрукты, которые содержат самый высокий и наименьший уровень обработки.

К "грязной десятке" относятся:

  • клубника
  • шпинат
  • листья салата
  • персики
  • груши
  • нектарины
  • яблоки
  • виноград
  • сладкий и острый перец
  • вишни
  • черника
  • зеленая фасоль

Самыми чистыми овощами и фруктами являются:

  • авокадо
  • кукуруза
  • ананасы
  • лук
  • папайя
  • горошек
  • спаржа
  • дыня
  • киви
  • капуста
  • грибы
  • манго
  • батат
  • арбуз
  • морковь

Нужно ли беспокоиться по поводу химикатов в продукции

Недавно американская группа исследователей обнаружила, что около 75% овощей и фруктов на Земле содержат то или иное количество пестицидов.

Если вас это беспокоит, самое плохое, что вы можете сделать, это совсем сократить потребление фруктов и овощей. Диетологи давно бьют тревогу, что люди и так едят их недостаточно.

Важно понимать, что вещества для обработки растений могут быть органическими и искусственными. То есть некоторые из них не будут иметь никакого влияния на человека, в то время как другие могут значительно повредить.

Например, сульфат меди, природное соединение, используемое для предотвращения развития грибка, может быть связано с повреждением печени.

Однако для того, чтобы пестициды действительно причинили вам непоправимый вред, нужно съесть очень большое количество продуктов с ними.

Раньше мы рассказывали, какие фрукты и овощи могут снизить риск развития рака простаты.

Читайте также, какой ежедневный продукт снижает уровень сахара в крови за 15 минут.

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