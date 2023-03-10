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Разноцветные фрукты и овощи могут снизить риск распространенного вида рака

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Австралия, Пятница 10 марта 2023 12:13
Разноцветные фрукты и овощи могут снизить риск распространенного вида рака Эти овощи и фрукты могут снизить рак простаты (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Мужская онкология чаще всего проявляется через заболевание простаты. В Украине ежегодно регистрируется более 6 000 случаев рака предстательной железы. Однако ученые обнаружили, что некоторые продукты могут помочь предотвратить развитие заболевания.

Об этом идет речь в исследовании Университета Южной Австралии.

Как питание влияет на рак простаты

Согласно новому исследованию ученых Университета Южной Австралии, мужчины, регулярно употребляющие разноцветные фрукты и овощи, реже болеют раком предстательной железы.

Результаты двух исследований подчеркивают важность средиземноморской или азиатской диеты, включающие эти продукты.

Исследователи сравнили концентрацию питательных микроэлементов в плазме пациентов с раком предстательной железы со здоровой контрольной группой. В результате они обнаружили низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена у пациентов с онкологией и высокие уровни железа, серы и кальция в той же группе по сравнению с контрольной группой.

У мужчин с недостатком ликопина и селена повышен риск рака предстательной железы и, скорее всего, более чувствительны к вредному воздействию радиации.

Какие фрукты и овощи следует включить в рацион

К продуктам, богатым ликопином, относятся

  • помидоры
  • дыни
  • папайя
  • виноград
  • персики
  • арбузы
  • клюква

Продукты, богатые селеном, включают

  • белое мясо
  • рыбу
  • моллюсков
  • яйца
  • орехи

Исследователи убеждены, что гораздо лучше получать эти микроэлементы именно из пищи, а не из пищевых добавок, польза которых ограничена.

"Наша рекомендация состоит в том, чтобы попробовать средиземноморскую диету, заручившись помощью диетолога, поскольку люди переваривают питательные вещества по-разному, в зависимости от пищи, пищеварительной системы, генотипа человека и, возможно, его микробиома", - говорит доктор Део.

Диеты с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е также могут увеличить риск, но этому нет однозначных доказательств. Чтобы восполнить запасы витамина Е, употребляйте как можно больше растительного масла в приготовлении блюд, орехов, семян, фруктов и овощей.

Раньше мы рассказывали, какие виды рака развиваются у людей чаще всего.

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