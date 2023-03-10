Разноцветные фрукты и овощи могут снизить риск распространенного вида рака

Мужская онкология чаще всего проявляется через заболевание простаты. В Украине ежегодно регистрируется более 6 000 случаев рака предстательной железы. Однако ученые обнаружили, что некоторые продукты могут помочь предотвратить развитие заболевания.

Об этом идет речь в исследовании Университета Южной Австралии.

Как питание влияет на рак простаты

Согласно новому исследованию ученых Университета Южной Австралии, мужчины, регулярно употребляющие разноцветные фрукты и овощи, реже болеют раком предстательной железы.

Результаты двух исследований подчеркивают важность средиземноморской или азиатской диеты, включающие эти продукты.

Исследователи сравнили концентрацию питательных микроэлементов в плазме пациентов с раком предстательной железы со здоровой контрольной группой. В результате они обнаружили низкие уровни лютеина, ликопина, альфа-каротина и селена у пациентов с онкологией и высокие уровни железа, серы и кальция в той же группе по сравнению с контрольной группой.

У мужчин с недостатком ликопина и селена повышен риск рака предстательной железы и, скорее всего, более чувствительны к вредному воздействию радиации.

Какие фрукты и овощи следует включить в рацион

К продуктам, богатым ликопином, относятся

помидоры

дыни

папайя

виноград

персики

арбузы

клюква

Продукты, богатые селеном, включают

белое мясо

рыбу

моллюсков

яйца

орехи

Исследователи убеждены, что гораздо лучше получать эти микроэлементы именно из пищи, а не из пищевых добавок, польза которых ограничена.

"Наша рекомендация состоит в том, чтобы попробовать средиземноморскую диету, заручившись помощью диетолога, поскольку люди переваривают питательные вещества по-разному, в зависимости от пищи, пищеварительной системы, генотипа человека и, возможно, его микробиома", - говорит доктор Део.

Диеты с высоким содержанием молочных продуктов и низким содержанием витамина Е также могут увеличить риск, но этому нет однозначных доказательств. Чтобы восполнить запасы витамина Е, употребляйте как можно больше растительного масла в приготовлении блюд, орехов, семян, фруктов и овощей.