11 вещей, которые никогда нельзя стирать в стиральной машине

Купальники

Некоторые из них можно стирать в стиральной машине - но этого рекомендуют избегать, поскольку этот способ может привести к ненужному износу эластичного материала.

Кроме того, абразивность моющего средства может оставить свой след. Как только вы вернулись домой, прополощите купальники, а затем замочите их в прохладной воде примерно на 20 минут. Это позволит немедленно удалить морскую или речную воду.

Выстирайте купальник вручную, используя теплую воду и неабразивное моющее средство, предназначенное для спортивной одежды. Хорошо прополощите, затем слегка отожмите воду - но не выжимайте с силой, иначе вы можете повредить лайкру.

Также не следует сушить купальники в сушильной машине по тем же причинам, что и выше, и избегать подвешивания за бретели.

Лифчики

Застежки на косточках и крючках могут повредить внутреннюю часть стиральной машины, превратив любимый бюстгальтер в недешевый ремонт.

Кружева также может повредиться. Вместо стирки в стиральной машинке лучше стирайте вручную белье или приобретите защитный сетчатый мешок, чтобы сохранить бюстгальтеры и стиральную машину. Или положите это нижнее белье в наволочку.

Кашемир и шерсть

Класть любимые пуловеры и кардиганы в стиральную машину может быть рискованно - при стирке кашемира и шерсти в стиральной машине часто случаются зацепки и усадка.

Советуют стирать эти вещи вручную во избежание разрывов и деформации. Для стирки рекомендуется замочить изделие в теплой воде с мягким моющим средством примерно на пол часа, а затем слить воду и прополоскать одежду.

Габаритные предметы

Громоздкое постельные вещи, такие как одеяла, объемные подушки или огромные мягкие игрушки, также не стоит стирать в стиральной машине. Кроме того, что их трудно тщательно постирать таким образом, вы можете нанести урон самой стиральной машине.

Перегрузка машины может привести к перегреву двигателя и потенциальному перегоранию, а также к перенапряжению ремня барабана.

Чтобы избежать дорогостоящего ремонта, лучше спланируйте периодически отдавать эти вещи в химчистку или общественную прачечную, оборудованную стиральными машинами большой вместимости.

Стирать одеяла лучше в общественной прачечной или химчистке (иллюстративное фото: Freepik)

Структурированная одежда

Несмотря на то, что ткань изделия может быть пригодна для стирки, бросать в стиральную машину любимый приталенный костюм или хорошую плиссированную юбку не является идеальным вариантом.

Структурированные вещи, такие как костюмы и пиджаки с плечевыми накладками, могут деформироваться в стиральной машине.

Одежда с украшениями

Вещи, имеющие красивые украшения - от пришитых пайеток до затейливой вышивки бисером - редко выглядят лучше после стирки.

Кроме этого, есть большая вероятность, что они зацепятся за другие вещи в стиральной машине, а возможно и за саму машину.

Вместо этого лучше постирайте эту одежду вручную в теплой воде с мягким моющим средством. Оставьте их в воде примерно на 20 минут, а затем слейте воду, прополощите (но ни в коем случае не отжимайте) и разложите для просушки

Кожа

Если у вас нет действительно веской причины стирать кожаные вещи, специалисты по уходу за одеждой советуют не делать этого никогда. Натуральная кожа может стянуться или повредиться.

Если вы хотите почистить небольшое пятно, попробуйте сделать это с помощью детской влажной салфетки. Если кожаный бомбер, который вы обожаете, требует немного большей очистки, лучше отнесите эффектную одежду в химчистку.

Подушки из пены с эффектом памяти

Хотя обычные подушки можно стирать в стиральной машине (если они не очень велики), всегда стирайте подушки из пены с эффектом памяти вручную.

Пена внутри пенополиуретана может разрушиться при перемешивании в процессе стирки. К тому же такие подушки следует стирать в холодной воде во избежание расплавления волокон внутри.

Нежные ткани

Даже если на определенном предмете одежды прямо не указано, что его нельзя стирать в стиральной машине, лучше не рисковать и постирать вещи вручную.

Вещи из шелка, атласа, кружева или шифона могут легко испортиться в процессе стирки. Даже если вы выберите деликатный режим стиральной машинки, эти вещи склонны к зацепкам и усадке.

Бархат и замша

Чистить бархатную одежду рекомендуют в химчистке, чтобы сохранить ее роскошную и плотную ворсистую текстуру. Если нужно разгладить морщины на такой одежде, можно отпарить бархат с помощью отпаривателя, вывернув вещи наизнанку.

Или же можно прогладить вещи на полотенце ворсом вниз, выбрав самый низкий температурный режим утюга. Если вам когда-нибудь понадобится обновить ворс, встряхните его во время сушки и разгладьте материал с помощью специальной щетки.

Некоторая обувь

Обувь вполне можно стирать в стиральной машине, особенно ту, что изготовлена из холста, хлопка, нейлона или полиэстера.

Однако, как и вышеупомянутые материалы, кожаную и замшевую обувь нельзя стирать в машинке. В то же время выбирайте подходящие методы для точечной очистки обуви, так же как и для одежды.