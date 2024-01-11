Вот какие продукты нужно есть для хорошего настроения: и это не шоколадки

Постоянный стресс и плохое настроение могут возникать из-за неправильного питания. Все считают, что для хорошего настроения нужно съесть что-то сладкое, прежде всего шоколадку. Но не совсем так.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram нутрициолога Веры Курин.

Почему возникает плохое настроение

Причина такого состояния - в питании. Рацион человека может быть обеднен продуктами, содержащими триптофаны.

Триптофан или L Tryptophan - одна из незаменимых аминокислот для человеческого организма. Ок самостоятельно не производится организмом.

К основным функциям триптофана относят:

способствует естественному здоровому сну - сокращает время засыпания без нарушения его структуры и длительности.

снижает чувствительность к боли

устраняет симптомы ПМС

снимает напряжение и успокаивает, убирает агрессию, улучшает настроение

нормализует аппетит и снижает чувство голода

повышает концентрацию внимания

помогает избежать головной боли и мигрени

отличный помощник в борьбе с гиперактивностью у детей, стрессами и лишним весом

Механизм действия триптофана

Попадая в организм через желудочно-кишечный тракт, триптофан в клетках печени под влиянием фолиевой кислоты, витамина С и магния превращается в 5-гидроксотриптофан (5-НТР) - активную форму триптофана, которая легко проникает через гематоэнцефалический барьер. Только после этого она превращается в серотонин - "гормон счастья и радости".

Нутрициолог говорит, что вечером при темноте серотонин превращается в мелатонин ("гормон сна"). Это значит, если серотонина синтезируется днем недостаточно, то и мелатонина вечером не хватит, что скажется на качестве сна.

Наиболее богаты триптофаном такие продукты как: мясо, рыба, птица, бобовые, орехи, кунжут, сыр, сушеные финики, овощи, фрукты и ягоды.

Однако важным фактором правильного превращения триптофана является здоровый кишечник и наличие синергистов (В6, витамина С, фолиевой кислоты, магния и цинка).