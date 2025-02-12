102-летняя женщина рассказала, как дожить до почтенного возраста: всего 4 правила

Какие секреты долголетия Элоиз Браун

По словам 102-летней американки, дожить до почтенного возраста ей помогли три вещи - вера, семья и футбол.

Она является фанаткой "Филадельфия Иглз" еще с 11-летнего возраста.

"Я счастлива, когда они выигрывают, а когда они проиграли, я очень расстроена", - сказала Браун.

Как дожить до 100 лет

Также американка дала всем четыре совета, как дожить до 100 лет.

Пить воду, оставаться активными, иметь сильные ценности и оставаться в хорошем настроении - все это принципы жизни долгожительницы.

"Я люблю пить воду, я люблю гулять и я люблю смеяться", - сказала она.

Если позволяет погода, Браун гуляет по окрестностям по 30 минут в день. Она также указывает на свою веру в Бога как на важный источник силы.

"Перед тем, как обвинять кого-то во всех бедах, посмотрите на себя и скажите: "Подожди минутку. Правильно ли я веду себя с этим человеком?", - сказала Браун о своих основных принципах жизни.

Отметим, что в начале этого сезона Браун и ее семья посетили игру Eagles-Cowboys, где президент команды Дон Смоленски подарил ей футболку под номером 102.

Она также встретилась с тренером "Игглз" Ником Сирианни и несколькими игроками.