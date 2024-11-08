"1000 дней. Тысячи историй": спецпроект музея "Голоса Мирных" до 1000 дней полномасштабной войны

Россия 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину, убив тысячи людей и нанеся масштабные разрушения. Прошло около 1000 дней. 1000 дней слез боли, отчаяния, стойкости, надежды, несокрушимости. Украина стоит, сопротивляется и верит в Победу. Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал более 120 000 историй, пострадавших от войны.

"1000 дней. Тысячи историй" - это проект музея, напоминающий миру о войне в центре Европы. Это коллекция, в которую вошли 20 знаковых вех 1000 дней полномасштабной войны. Первый день вторжения, нашествие на Киевщину, миллионы беженцев, трагедия Мариуполя, похищенные украинские дети, крепость Бахмут, освобождение Херсона, разрушение Каховской ГЭС – эти и другие события показаны сквозь судьбы украинцев, чьи истории представлены в музее "Голоса Мирных" Фонда Ри.

• 10-летний Илья из Мариуполя, потерявший маму и сам был ранен, прошел долгий путь возвращения с оккупированных территорий в Киев

• Олег, преподаватель MBA из Киевщины, чудом выдержал пытки в российском плену

• Наталья из Мариуполя, видела родной город в развалинах , убитых на улицах, едва выжила после тяжелой травмы

• Лариса, врач из Киева, спасала новорожденных малышей во время жестокой ракетной атаки на Охматдет

Это всего несколько из 1000 историй. Посмотреть больше можно по ссылке .

"Я уверена, что важнейшие музеи этой войны и вообще главные формы памяти должны быть посвящены не событиям, а людям и человеческим историям, которые были участниками и свидетелями тех событий. Музей "Голоса Мирных" уже сейчас самый большой в мире по количеству историй гражданских. Именно здесь звучат сотни тысяч голосов тех, кто потерял дом, близких, здоровье, работу, но не потерял памяти и способности свидетельствовать о правде", - отметила Наталья Емченко, член Наблюдательного Совета Фонда Рината Ахметова.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает, хранит и делится свидетельствами мирных людей о пережитом во время войны в Украине с 2014 года, является крупнейшим архивом в мире и источником правды о войне. Музей насчитывает более 120 тысяч историй и каждый день пополняется новыми.