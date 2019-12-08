Унікальне положення планет: астролог назвав Зодіаки, які точно розбагатіють

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Фінансовий гороскоп 2019 розповідає про рідкісне положення планет, коли відкриваються нові можливості для деяких знаків Зодіаку

Гороскоп на грудень 2019 віщує отримання значного доходу або раптового отримання великого багатства з волі випадку. Про це повідомляє астролог Павло Глоба. Як повідомляється, пов'язується це з цікавим положення планет, яке буде спостерігатися протягом всього місяця. На думку знаменитого астролога, небесні події залучать розкриття великого економічного і творчого потенціалу. Яким знакам пощастить розбагатіти і розкритися в мистецтві – Павло Глоба розповів у своєму блозі.

Після входу в Козерога Юпітер зробить трин до Урану, що знаходиться в початку знаку Тельця. Ця подія відбудеться 15 грудня. Трін Юпітер-Уран настільки потужний, що він перекриє своїм впливом практично весь грудень. Це досить рідкісний аспект, який повторюється двічі за 14 років (останній раз він повторювався в 2014 році, а до того - у 2005 році). Зміст тріна Юпітер-Уран складається у нових, часом революційних віяннях в суспільному житті. Він здатен відкрити нові перспективи у розвитку економіки, науки і техніки. Стрімко почнуть розвиватися нові технології. Якщо в суспільно-політичному устрої країн назрівають зміни і потрібні реформи, то на цьому аспекті вони можуть відбутися. В особистісному розвитку також прекрасний час для початку нового етапу в навчанні і новаторства у справах.

Близнюки. Грудень обіцяє Близнюкам позитивні зміни в кар'єрі і в рівні доходів. Вже з початку місяця ви можете відчути, що ситуація в кар'єрі починає неухильно поліпшуватися. І ця тенденція буде тривати до кінця місяця по наростаючій. Поліпшуються відносини з керівництвом, ваші успіхи в роботі будуть все помітніше. У якийсь момент вам можуть підвищити зарплату або перевести на іншу ділянку роботи з більш широким колом відповідальності і рівнем доходу. Орієнтуйте себе на безумовне виконання планових завдань, щоб не допускати порушення графіка. Це буде особливо цінуватися начальством.

Лев. На Львів в грудні наваляться турботи, клопоти і справи. Весь цей місяць може пройти в працях. Можливо, основною причиною цього стане збільшення навантаження на основній роботі чи на навчанні. Вам можуть доручити виконання великого проекту або іншої відповідальної справи, яке може вимагати великої самовіддачі, сил і часу. Незважаючи на високі навантаження, це вдалий період з точки зору професійної реалізації та кар'єрного росту. Зміцняться ваші позиції на займаній посаді, зросте ваш авторитет у трудовому колективі і серед начальства. Природно, чим більше ви вкладаєтеся – тим більше отримуєте.

Гороскоп 2019 (колаж РБК-Україна)

Скорпіони. У Скорпіонів протягом грудня значно розшириться коло спілкування. Можливо, ви відчуєте все зростаючу потребу в спілкуванні і будете активно йти на контакти. Також можуть відбутися знайомства з новими людьми, які можуть бути вам корисні і принесуть немислимий прибуток. Багато питань робочого і особистого характеру вдасться вирішувати в паралельному режимі, підтримуючи одночасно 2-3 напрямки справ. Все це стає можливим завдяки посиленню ваших інтелектуальних здібностей. Така багатофункціональність дозволить вам бути ефективними і принесе фінансове благополуччя.

Водолій. Водоліям у грудні зірки радять поглиблено вивчати духовні практики, психологію і все, що має відношення до загадкових і таємничих явищ. У цей період у вас може посилитися потреба побути в стані тиші і самоти. Прагнення до самоізоляції може викликати у вас особливі душевні стани, коли ви станете здатні краще відчувати свій організм. Хороший період для пошуків додаткових джерел доходів, підробітки віддалено і вдома.