10 звезд, которые сознательно отказались от соцсетей

Эмма Стоун

Эмма Стоун не имеет профиля в Instagram или других социальных сетях, и этого не изменить. Даже Билли Айхнер пытался побудить случайных прохожих в Нью-Йорке помочь ей создать аккаунт, однако это не принесло результата.

Эмма Стоун (фото: Кинориум)

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс, близкая подруга Эммы Стоун, также сознательно держится подальше от социальных сетей. Жаль, ведь ее активность в Instagram могла бы стать настоящим сокровищем юмора и остроумия. Ее комментарии точно вошли бы в историю.

Дженнифер Лоуренс (фото: Кинориум)

Марго Робби

Марго Робби не имеет официального аккаунта в Instagram, но хитрости ей не занимать. В своих интервью она признавалась, что пользуется тайным аккаунтом, так называемой финстой. Возможно, где-то скрывается загадочный профиль, и мы бы с удовольствием попытались разгадать, какое имя она выбрала.

Марго Робби​ (фото: Кинориум)

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт выбрала путь полуанонимности. У нее нет публичного аккаунта, но есть закрытый профиль, который позволяет общаться лишь с узким кругом людей. Фанаты могут только догадываться, что происходит за этими цифровыми кулисами.

Кристен Стюарт​ (фото: Кинориум)

Джордж Клуни

Джордж Клуни в социальных сетях не нуждается. Его популярность простирается значительно дальше за пределы Instagram или Twitter. Поклонники, впрочем, создали множество фан-страниц, которые собрали тысячи подписчиков.

Джордж Клуни (фото: Кинориум)

Брэд Питт

Брэд Питт, близкий друг Клуни, тоже держится в стороне от соцсетей. Как он сам говорил, не видит в этом смысла. И, видимо, так лучше, ведь его жизнь и без того постоянно в центре внимания.

Брэд Питт (фото: Кинориум)

Райан Гослинг

Райан Гослинг отказывается от социальных сетей, но его отсутствие компенсирует партнерша Ева Мендес. Она всегда поддерживает Райана и даже иногда рассказывает его поклонникам, когда он планирует вернуться домой.

Райан Гослинг​​ ( фото: Кинориум)

Сандра Баллок

Сандра Буллок - звезда настолько яркая, что ей даже не нужен Instagram. Несмотря на это, фан-страницы актрисы собирают миллионы подписчиков. Если же она когда-нибудь создаст официальный аккаунт, ее популярность наверняка достигнет новых вершин за считанные часы.

Сандра Баллок​ (фото: Кинориум)

Эдди Мерфи

Эдди Мерфи тоже безразличен к соцсетям. К счастью, его успех вовсе не зависит от активности в Instagram или Twitter. Имя актера уже давно стало синонимом комедийного гения.

Эдди Мерфи (фото: Кинориум)

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт тоже остается в стороне от цифрового мира. И, возможно, так лучше, ведь имена пользователей, которые могли бы подойти к ее аккаунту, уже давно заняты фанатами.

Кейт Бланшетт​ (фото: Кинориум)