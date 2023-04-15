10 важных правил, которые помогут избежать порчи и сглаза в церкви на Пасху

Порчу в церкви наводят часто

"Ошибаются те, кто думают, что в такой день невозможно творить зло. Пасха, как и все большие христианские праздники - время, которое обожают колдуны, они этого весь год ждут. Порча, наведенная в эти дни в храме, снимается очень тяжело", - предупреждает Татьяна Яценко.

Она утверждает, что во время праздничных служб в церквях могут быть не только колдуны, но и ведьмы.

Как избежать порчи на Пасху

1. Входить на территорию храма нужно через церковную калитку, а не через главные ворота, через которые, по правилам, заносят для отпевания умерших.

2. Не пользуйтесь чужими платками/юбками в храме. На такие вещи часто делают сбросы, наведение болезни, порчу.

3. Постарайтесь выбрать место в храме, чтобы за вашей спиной была стена. Часто за спинами верующих устраиваются бабушки, непонятные женщины и другие, читают в спину соответствующие заговоры и крадут здоровье, удачу и годы жизни.

4. Постарайтесь не принимать участие в разговорах с другими верующими и не отвечать на, казалось бы, невинные вопросы. В этот день в храм приходят не поговорить. Существуют и менее странные вопросы, например, сколько времени. Когда говорите время, у вас крадут годы жизни. Сколько времени, столько и украдут.

5. Не ставьте чужие свечки, не набирайте кому-то воду, вообще ничего не делайте за другого человека.

6. Милостыню можно давать только при входе в храм. А не при выходе!

7. Никому не давайте поджигать ваши свечи.

8. Поставив свечу (или свечки), необходимо дождаться, пока они догорят минимум до половины. Следите за свечой, не позволяйте никому до нее дотрагиваться, ее переставлять, трогать и так далее. Даже вездесущим бабушкам "служкам" не позволяйте. Пусть зажигают от свеч, которые уже горят.

9. Не передавайте ничьи свечи, чтобы их поставить. Лучше пропустите человека вперед.

10. Ничего не давайте и не берите у других ни в храме, ни на территории церковного двора.