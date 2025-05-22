10 украинских вкуснейших напитков, о которых в США и Европе даже не слышали: их стоит попробовать!

Контабас

Редкий украинский напиток, изготовленный путем настаивания почек черной смородины на специально подготовленном дистилляте.

Согласно историческим источникам, рецепт этого напитка был найден в заброшенном доме на Закарпатье, где хранилось более 90 литров контабаса, изготовленного в 1993 году. Почки черной смородины собираются вручную лишь несколько дней в году, что делает производство напитка ограниченным.

Сыровец

Древний украинский напиток, изготавливаемый путем естественного брожения хлебного сусла или ржаной муки с водой. Его часто считают предшественником кваса, но без резкого послевкусия.

Сыровец имеет легкую кислинку, освежает в жару и хорошо утоляет жажду. В разных регионах в него могли добавлять мяту, изюм или немного меда. Из-за своей натуральности и простого состава сировец сейчас снова набирает популярность среди сторонников ЗОЖ.

Медовуха

Традиционный украинский напиток, изготовленный путем брожения меда с добавлением воды и дрожжей. История медовухи достигает времен Киевской Руси, где она считалась напитком богов и использовалась в религиозных обрядах.

Медовуха (фото: Википедия)

Наливка

Это домашний ликер, изготовленный путемнастаивания фруктов (вишни, сливы, яблоки) на водке с добавлением сахара.

Она имеет сладкий вкус и часто потребляется как дигестив. Наливки были неотъемлемой частью украинской жизни и всегда сопровождали различные праздничные события и обряды.

Сливняк

Ферментированный напиток, приготовленный из свежего сливового сока. В некоторых регионах его сравнивают с домашним вином, однако сливняк имеет собственную рецептуру и может быть как безалкогольным, так и с небольшим содержанием алкоголя.

Благодаря сладко-кислому вкусу его пьют охлажденным, а летом - со льдом. Напиток популярен на западе Украины, особенно в сельских местностях, где сливы - одна из главных сезонных культур.

Узвар с розмарином

Классический узвар - это компот из сушеных груш, яблок, слив и изюма, который традиционно подают на Рождество. Но современные украинские повара придают ему новое звучание, добавляя специи и травы.

Розмарин, например, прекрасно сочетается с сухофруктами, создавая едва уловимый аромат хвои и освежающие нотки. Такой узвар можно подавать как в горячем, так и в охлажденном виде.

Узвар (фото: Википедия)

Спотыкач

Настойка на водке с добавлением специй, таких как гвоздика, корица, мускатный орех, шафран и ваниль. Его готовят путем настаивания в течение двух недель, после чего фильтруют и подают.

Название напитка происходит от эффекта, который он производит на человека - после нескольких рюмок ноги могут "спотыкаться", хотя сознание остается ясным.

Сбитень

Древний украинский горячий напиток на основе меда, воды, специй (обычно это лавровый лист, гвоздика, корица) и иногда трав. Его варили еще в Киевской Руси как альтернативу чаю.

Сбитень не только вкусный, но и полезный: он обладает противовоспалительными свойствами и хорошо согревает в холодную погоду. Сегодня рецепт сбитня восстанавливают во многих этноресторанах и на фестивалях.

Ряженка

Традиционный украинский кисломолочный напиток с нежной кремовой текстурой и характерным карамельным привкусом. Ее готовят путем длительного томления (запекания) коровьего молока в печи или духовке (6-10 часов), а затем заквашивают молочнокислыми бактериями.

Ряженка (фото: Википедия)

Квас-шампанское (бузиновый квас)

Традиционный ферментированный напиток, изготовленный на основе цветов или ягод бузины, иногда с добавлением хлебной закваски, сахара или меда.

Он имеет приятный кисловато-сладкий вкус и нежный аромат. Из-за естественной газированности его еще называют "домашним шампанским". Такой напиток часто готовили на село к праздникам, в частности на свадьбу или Троицу.

Эти напитки лишь - часть богатого украинского гастрономического наследия. Они отражают культуру, традиции, мастерство поколений и поразят даже гурманов из Лондона или Нью-Йорка.