Украинские фамилии, которым уже более тысячи лет: может, там есть и ваша?

В Украине существуют фамилии, которые произошли еще от древних племен - антов, населявших наши земли в конце первого тысячелетия нашей эры. Ученые выяснили, какие фамилии существуют до сих пор и им уже более тысячи лет.

Какие украинские фамилии существуют более тысячи лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения профессора, доктора географических наук, академика Национальной академии наук высшего образования Петра Алексеевича Масляка на канале в YouTube.

По словам профессора, за почти каждой украинской фамилией есть какая-то невероятная история или интересная тайна, потому что все они возникали не просто так, а были связаны - с работой, состоянием, особенностями жизни или даже пороками.

На примере своей фамилии ученый рассказал, какие именно фамилии были созданы тысячу лет назад.

"Еще с 8 века на украинских землях жили племена антов. Здесь проводил джихад сын саудовского халифа Маслямак. А его мать была наложницей из рода египетских фараонов. Моя фамилия Масляк. А еще есть Маслак, Маслюк, Маслик, Маслук, Маслек, Маслик и т.д. Сначала идет часть "Масл", а дальше меняется одна громкая", - объясняет профессор.

Он отметил со ссылкой на профессора Константина Тищенко, который знает более 55 языков, а это больше всего в мире, что эти фамилии тянутся еще с конца первого тысячелетия.

Масламак обладал большим гаремом и оставил значительное потомство. Именно оттуда и берет свое начало фамилию Масляк.

"Я имею студентов с фамилиями Паталах, Паталаха, а на арабском языке это "Фаталах". Эти студенты из Винницкой и Хмельницкой. "Фахт" - победа на арабском языке, а Аллах - Бог", - объясняет профессор.

Масляк добавил, что украинские фамилии с окончанием на "ахно" или "но" также можно отнести к списку древних. Это: Дахно, Махно, Тахно, Сахно.

Можно брать частичку "ахно" и в нее добавлять любые согласные без исключения. Ни у одного из народов мира ничего подобного нет.