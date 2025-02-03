10 украинских брендов украшений, которые стали хитами у нас и за границей

Украинские бренды украшений не только следуют трендам, но и сами их диктуют. Так на свет появились ювелирные изделия в виде колосков и голубей мира, которые моментально получили популярность. Некоторые коллекции стали известными и за рубежом благодаря украинцам, которые там проживают.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило подборку украинских брендов украшений, которые завораживают изяществом и пленили сердца многих ценителей.
Бренд украшений "Гаївка" основали в 2024 году. Сейчас они выпустили первую коллекцию стеклянных украшений, которая называется "Дотс". Она состоит из десяти различных и небанальных цветов, поэтому можно подобрать в соответствии с вашим настроением или характером.
Стоимость - 1 500 гривен.
Первая коллекция бренда "Гаївка" (фото: instagram.com/gayivka)
Если вы давно хотели приобрести силянку, кризу или кривульку, тогда этот бренд древних украинских украшений именно для вас, ведь они передают исконные традиции.
Силянки (герданы) - шейное бисерное украшение в виде узкой ленты, изготовленной из разноцветных бусин, нанизанных на нитяную или волосяную основу, образующие пестрый геометрический, а порой растительный орнамент. Узоры означали регион происхождения владелицы или имели обереговое значение.
Традиционные украинские украшения силянки, кризы и кривульки (фото: instagram.com/relikviia)
Криза и кривулька - это также украшение из бисера на шею, которое является разновидностью силянки.
Стоимость изделия зависит от сложности, сейчас самая низкая цена на странице 799 гривен, самая высокая - 3 750 гривен.
Бренд Guzema основала бывшая журналистка и продюсер Валерия Гузема. Украшения бренда выбирают Елена Зеленская, Роберта Мецола, актрисы Мила Йовович, Ким Кэтролл, Анна Ваддингем, Кристен Белл, Кэтрин Винник, Иванна Сахно и другие.
Все украшения мастера изготавливают собственными руками.
Среди коллекций бренда можно найти и свадебные, и патриотические, и мужские украшения. Для разных поводов - разные аксессуары.
Цены:
Бренд Guzema переосмысливает свои коллекции в новых украшениях (фото: instagram.com/guzema_jewelry)
Это семейный бизнес, основанный в 2018 году. Им руководят сестры Анна и Елизавета Книженко. Настоящим хитом являются ювелирные куклы-мотанки на цепочке. Их можно приобрести в нескольких интерпретациях.
Ювелирные куклы-мотанки (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)
Отдельного внимания также заслуживает коллекция "Эдельвейс". Это украшения, посвященные легендарному цветку, который растет на вершинах Карпат. Его считают символом мужества и настоящей любви.
Коллекция "Эдельвейс" (фото: instagram.com/dukachi.jewelry)
Цены:
Если вам нравятся украшения в стиле фильма "Титаник", тогда бренд ROTERSAND из Запорожья западет в сердце. Их акцентные украшения из серебра и натуральных минералов выглядят очень утонченно и изысканно.
Символический кулон FLAME с изящным фианитом (фото: instagram.com/rotersand__studio)
Бренды изготавливает серьги, кольца, браслеты и колье. Изделия ROTERSAND представлены в отдельных шоурумах Одессы и Харькова.
Кольца с натуральными камнями (фото: instagram.com/rotersand__studio)
Цены:
GUNIA - бренд исключительных вещей, в дизайне которых интерпретируют эстетику разных эпох с использованием современных подходов на основе древних ремесел. Кроме керамики, одежды, аксессуаров, бренд представляет и собственные ювелирные изделия.
Коллаборация с Минкультом на тему скифского золота (фото: instagram.com/gunia_project)
На сайте можно приобрести кулоны, серьги, кольца, колье, браслеты, броши и даже запонки.
Подвеска со змеей (фото: instagram.com/gunia_project)
Цены:
Бренд BEVZA основала Светлана Бевза в 2006 году. Ее стиль отличается эстетикой минимализма и четкой доминацией белого цвета.
Сегодня ассортимент удачно дополняют украшения, которые перекликаются с этническими украинскими мотивами. В частности, большую популярность приобрели украшения в виде колосков.
Мотив колосков прослеживается во многих украшениях и аксессуарах бренда (фото: instagram.com/bevza)
Цены:
Основной акцент KATIMO делает на женской одежде, однако в коллекции ювелирных изделий дизайнер Екатерина Тимошенко нашла настоящую красоту в противоположностях.
Украшения от бренда KATIMO (фото: instagram.com/katimo)
Украшения бренда довольно минималистичны и сдержанны, и это именно то, что в них привлекает и удачно дополняет каждый образ.
Цены:
Больше всего бренд прославился благодаря своим керамическим голубям мира, которые моментально стали популярными в Украине и за границей.
"Наша знаковая коллекция "М И Р Н І" имеет простую форму птички, но люди вкладывают в нее свои личные значения: мир, свобода, воспоминания из детства. Клиенты постоянно делятся с нами своими историями и чувствами, которые вызывают птички: воспоминания о доме, символ многолетней дружбы, благодарность любимому человеку, оберег на фронте, вера в победу", - говорит в интервью Ольга Остапенко.
Самая известная коллекция бренда - это украшения с голубями мира и горлицами (фото: instagram.com/tsvite.teren)
Ассортимент бренда состоит из колец, колье, браслетов, сережек, подвесок, анклетов и декора для дома.
Цены:
Авторские украшения дизайнера Наты Белзецкой выполнены из хрусталя и нитей монили. В ассортименте - браслеты, броши, колье, ожерелья и серьги.
Среди нестандартных украшений можно найти карабины на брюки из серебряной монили, ювелирные галстуки и цепочки для очков.
Цены колеблются от 850 гривен (цепочка для очков) до 7 150 гривен (многоярусное ожерелье с темными нитями монили).
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При написании текста использовались источники: сайты и социальные сети брендов, интервью основательницы бренда "Цвіте терен" Ольги Остапенко для bazilik.media.