10 интересных фактов о пицце, которые вы точно никогда не слышали

9 февраля в мире отмечается Международный день пиццы. Это блюдо любят и взрослые, и дети, ведь оно невероятно простое. Кроме того, начинку можно выбрать любой вкус.
Интересные и необычные факты о пицце - читайте ниже в материале Styler.
Писатель Александр Дюма стал первым, кто среди публичных людей, обратил внимание на это блюдо.
В 1835 году он отправился в путешествие в Неаполь. Там писатель увидел, что небогатые люди летом едят только арбуз, а зимой - пиццу. Ему захотелось попробовать блюдо, которое чрезвычайно пришлось по вкусу.
Известно, что пицца родом из солнечной Италии, однако такую начинку, как курица с ананасом, изобрел грек Сэм Панопулос. Он открыл собственную пиццерию в Канаде и просто экспериментировал со вкусами в поисках новых сочетаний.
Интересно, что сами итальянцы такие нестандартные рецепты не любят. Потому в Италии вам вряд ли удастся найти пиццу с ананасами.
Интересные факты о пицце (фото: Freepik)
Это достаточно известный факт, что с самого начала пицца считалась едой бедняков. Все потому, что начальная вариация пиццы состояла только из 3 ингредиентов: оливкового масла, помидоров и хлебной лепешки.
Позже королева Маргарита попросила приготовить для нее более разнообразную пиццу. После этого, кстати, появилась вариация начинки под названием Маргарита.
Несмотря на то, что пицца - итальянское блюдо, она прижилась во многих странах мира. В свою очередь люди адаптировали пиццу под местные предпочтения. Так и появились разные рецепты.
Например, в Бразилии добавляют зеленый горошек, во Франции - жареные яйца, в Китае - корочки из хот-дога. В Австралии есть пиццы с мясом кенгуру, страусов и крокодилов.
Интересные факты о пицце (фото: Freepik)
В доставке работают в основном молодые люди, начинающие самостоятельную жизнь и желающие зарабатывать собственные деньги. До того как стать известными, голливудские звезды развозили пиццу тем, кто ее заказал. Так начинали Стивен Болдуин и Жан-Клод Ван Дамм.
А в 60-е годы американская разведка работала курьерами пиццы под прикрытием, чтобы следить за нужными лицами.
День, когда у пиццерий больше всего заказов, - это вечер субботы. И это неудивительно, ведь после рабочей недели люди хотят расслабиться в приятной компании и с вкусной едой. Самые частые заказы довольно классические: "Маргарита", "4 сыра" и "4 сезона".
Интересные факты о пицце (фото: Freepik)
Рекордную пиццу приготовили в 2012 году в Риме. Ее диаметр составлял 40 метров, и над ней работали одновременно 5 поваров. А вот самую большую пиццу каждый день готовят в штате Техас в США. Ее длина составляет примерно 2 метра, а цена - 300 долларов.
Первой "коробкой" для пиццы считают плоскую тарелку из серебра, которую накрывали крышкой. В таком виде еду доставляли состоятельным гражданам. Позже стали использовать коробки из металла, затем - обычную бумагу, которую складывали в виде конверта. И только после этого появилась картонная упаковка.
Кстати, в Бруклине вам могут сделать съедобную коробку для пиццы за 45 долларов.
Интересные факты о пицце (фото: Freepik)
Было у вас такое, что не знаете, как разделить пиццу поровну между друзьями? Математики вывели целую теорему на этот счет. Условие простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырем.
Смысл состоит в том, чтобы все получили одинаковые куски пиццы, а значит, одинаковое количество начинки.
Сегодня изобретен 3D-принтер, который может напечатать настоящую съедобную пиццу. Звучит фантастически, но это правда! Сначала его создали для космонавтов, но сейчас тестируют в земной жизни.
Отличия от обычной пиццы заключаются в том, что кетчуп заменен соусом, а рикотта - сливочным сыром. Эксперты говорят, что через десять лет такой прибор может быть в одном ряду с другими кухонными девайсами.
Раньше мы рассказывали, как приготовить ленивую пиццу на лаваше за 10 минут.
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