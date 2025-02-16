10 трендов в питании, которые набирают популярность в 2025 году

Растительное питание

Такое питание включает потребление меньшего количества мяса, больше овощей и бобовых.

По словам эксперта, такое питание будет поддерживать здоровье сердца, снижает риск диабета и ожирения.

Стоит начать с 1-2 дней в неделю без мяса, заменяя его чечевицей, нутом или тофу.

Еда "под вас"

Это включает персонализированный рацион, который составлен на основе анализов и генетики.

В современном мире все больше людей будут обращать внимание на персонализированные подходы к питанию. Благодаря тестам ДНК и анализам микробиоты, возможно создавать индивидуальные планы питания, учитывающие генетические особенности, метаболизм и другие факторы.

Ваша еда будет учитывать особенности организма - аллергии, уровень сахара и гормоны.

Интуитивное питание

Если вы выбираете такой тип питания, то стоит есть только тогда, когда вы голодны и останавливаться, когда насытились.

Это очень полезно для организма, ведь так вы слушаете свое тело, избегаете переедания и эмоционального заедания.

Стоит есть медленно, без гаджетов и фиксировать чувство голода и насыщения.

Флекситарианство

Флекситарианцы - это люди, которые не исключают из своего рациона какие-то конкретные группы продуктов. Вместо этого они строят свое питание на растительной пище и лишь изредка употребляют мясо и морепродукты, молоко и яйца.

Преимущественно растительное питание, но иногда - мясо и рыба. Это будет трендом, ведь это баланс между пользой для здоровья и любовью к вкусу мяса. Стоит добавлять мясо только к основным блюдам, а перекусы делать вегетарианскими.

Минимум отходов

Многие люди практикуют питание без отходов - используются все части продуктов. Это включает экономию бюджета и заботу об экологии.

Диетолог советует делать супы из овощных остатков или сушить кожуру цитрусовых для чая.

Функциональные продукты

Функциональные продукты становятся базовой составляющей рациона многих людей. В 2025 году ожидается дальнейший рост популярности продуктов, которые не только удовлетворяют голод, но и обеспечивают дополнительную пользу для здоровья.

Сюда относится пища с дополнительной пользой: пробиотики, омега-3 и витамины. Она будет поддерживать иммунитет, пищеварение и насытит энергией.

Новые вкусы и миксы

Это включает сочетание кухонь мира - от азиатской до латиноамериканской. Так можно разнообразить рацион и обогатить блюда новыми вкусами.

Здоровый кишечник

Такой тип питания включает продукты, которые будут способствовать здоровой микрофлоре - ферментированные и клетчатка.

Это полезно, ведь будет способствовать улучшению пищеварения и состояния кожи и даже настроения.

Стоит выбирать йогурт, квашеную капусту, соленья без уксуса и много зелени.

Эко-пища

Сюда относятся продукты, выращенные без химии и с соблюдением экологических норм. Они безопасны для организма и окружающей среды.

Эксперт советует выбирать местных производителей и фермерские продукты.

Диджитализация питания

Технологии активно интегрируются в сферу здорового питания. Смарт-гаджеты и онлайн-платформы помогают пользователям не только контролировать рацион, но и получать рекомендации в реальном времени.