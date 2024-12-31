10 старинных примет и суеверий о Новом годе: в некоторые из них верят до сих пор

Новогодние праздники всегда сопровождаются многочисленными приметами и суевериями, которые передавались из поколения в поколение. Многие из них имеют древнее происхождение и обещают удачу или дают советы относительно того, как провести первый день года.

Как правильно провести старый год, встретить новый год и провести первый день, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Новый год - это праздник, который сопровождают многочисленные традиции и верования. В Украине и других странах Восточной Европы существует немало примет, которые отражают надежды людей на благополучие и удачу в следующем году.

Как встретишь Новый год, так его и проведешь

Одна из самых распространенных примет, которая указывает на то, что первые минуты нового года влияют на то, каким будет следующий год. Это касается не только настроения, но и того, с кем вы его встретили.

Нельзя плакать на Новый год

Новогодние слезы считаются плохим знаком. Верилось, что если в первые минуты Нового года вы плачете, то и весь год будет наполнен грустью и неприятностями.

Нужно сделать добрые дела в первые часы Нового года

Чтобы год был счастливым, важно помочь другим или сделать хотя бы одно доброе дело, даже если это простая услуга.

Если в первый день года будет холодно, то весь год будет тяжелым

Холод на Новый год в народе ассоциировался с тяжелым и холодным годом, поэтому к этому дню относились с особым вниманием к погодным условиям.

Нельзя ссориться и драться на Новый год

Конфликты в первые часы года могут притянуть неприятности и разочарования в личной жизни. Поэтому старались сохранять мир и гармонию в этот день.

Чем больше праздничных блюд на столе, тем богаче будет год

В Украине было принято готовить на новогодний стол много блюд, особенно постных. Чем больше еды, тем больше благополучия и достатка обещали на следующий год.

Нельзя занимать деньги в долг на Новый год

Займы в новогоднюю ночь считались недобрым знаком. Считалось, что если в этот день кто-то одалживает или дает деньги, это приведет к финансовым проблемам в будущем году.

Никому нельзя передавать поздравления первым

Эта странная традиция заключалась в том, чтобы первое поздравление было получено, а не отправлено. Это сулило удачу и успех во всех делах.

Если на Новый год на улице идет дождь, год будет богатым на урожай

Дождь в новогоднюю ночь предрекал хорошие урожаи и плодородный год для крестьян. Это был знак, что год будет щедрым на плоды труда.

Если первым в ваш дом на Новый год зайдет мужчина, год будет счастливым

Эта примета возникла в древние времена, когда считалось, что мужчины приносят удачу в дом. Поэтому первое поздравление от мужчины на Новый год означало гармоничный и счастливый год.

Как эти приметы влияют на современные традиции?

Несмотря на то, что многие из этих суеверий казалось бы архаичными, они и сегодня находят место в жизни людей, особенно в сельских местностях или среди тех, кто чтит народные традиции. Они придают особый колорит празднику и усиливают атмосферу надежды на лучшее будущее.