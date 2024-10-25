10 необычных и полезных способов использовать банановую кожуру

Банановая кожура - это не только мусор, но и ценный ресурс для вашего дома, сада и здоровья. Она содержит множество полезных веществ, которые могут пригодиться в повседневной жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает несколько простых и практичных способов использования банановой кожуры, чтобы сделать свой быт более полезным и экологичным.

Сделать отвар из банановой кожуры

Отвар из банановой кожуры повысит питательность вашего сока или смузи. Просто проварите кожуру в воде 10 минут и дайте отвару остыть. Добавляйте его в любимые напитки для обогащения витаминами. Это легкий способ добавить полезные вещества в свой рацион.

Отбеливать зубы

Мягкая сторона банановой кожуры поможет естественным образом отбелить зубы. После чистки зубов притирайте эмаль, чтобы удалить пятна и нейтрализовать действие химических веществ пасты. Минералы в кожуре укрепляют зубы. Эта процедура поможет поддержать здоровье зубов без ущерба.

Использовать для ухода за кожей

Массаж лица банановой шкуркой способствует мягкому пилингу и питанию кожи. Натуральные кислоты помогут отшелушивать ороговевшие клетки, увлажняя кожу. Проводите такой массаж раз в несколько дней для здорового цвета лица. Это способствует мягкости и уменьшению морщин.

Сделать обувь блестящей

Внутренняя часть банановой кожуры отлично подходит для полировки кожаной обуви. Содержащиеся в кожуре фруктовые кислоты помогут вернуть блеск и свежий вид. Просто протрите обувь кожурой, а затем отполируйте мягкой тканью.

Защитить растения от тли

Закопайте несколько кусочков кожуры у садовых растений, чтобы отпугнуть тлю. Газы, выделяемые при разложении кожуры, неприятны для этих вредителей. Убедитесь, что не используете слишком много кожуры, чтобы не привлечь других вредителей.

Приготовить компост

Банановая шкурка - отличный компонент для компоста. Она обогащает почву калием и фосфором, поддерживающим здоровый рост корневой системы. Однако не следует добавлять ее в больших количествах, чтобы сбалансировать состав компоста.

Сделать средство для удаления бородавок

Банановая кожура может стать вашим секретом в борьбе с бородавками. Просто натирайте пораженный участок кожурой каждый вечер. Благодаря своим свойствам она постепенно удалит бородавки.

Успокоить раздражение кожи

Банановая кожура поможет снять зуд и покраснение кожи. Протрите раздраженный участок мягкой стороной кожуры, чтобы снять дискомфорт. Этот метод подходит после укусов насекомых или раздражений после бритья. Ваша кожа быстро успокоится и станет мягче.

Сделать блеск для листьев растений

Кожа банана поможет придать листьям ваших комнатных растений блеск. Протрите листья мягкой стороной кожуры, чтобы очистить от пыли и грязи. Это особенно подходит для восковых растений, таких как фикус или монстера. Листья будут выглядеть свежими и ухоженными.

Использовать для полировки серебра

Фруктовые кислоты в банановой кожуре отлично подходят для чистки серебра. Протрите шкуркой серебряные изделия, чтобы вернуть им блеск. Это естественный и эффективный способ ухода за украшениями. Вы будете поражены результатом после такой простой полировки.