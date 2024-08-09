Путешествия вдвоем. Какие 8 вещей нужно знать, чтобы не рассориться во время отпуска

Отпуск с партнером - это прекрасное время, которое преимущественно ожидают с приятным волнением. Однако совместное путешествие может вызвать ряд трудностей, начиная от поиска золотой середины активности и временных предпочтений до навигации с логистикой и решения различных ситуаций с деньгами. И все это может стать серьезным тестом на совместимость.

Какие 8 вещей нужно знать и помнить, чтобы не провалить тест на совместную поездку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffpost.

По словам психолога и социального работника Трейси Росс, для многих пар путешествия - это опыт сплочения, время для восстановления отношений, возможность избавиться от тяжестей повседневной жизни и укрепить свою связь.

Если у вас были ссоры и отрицательный опыт во время предыдущих поездок в паре, не отчаивайтесь. Есть способы улучшить общий отдых так, чтобы оба партнера могли приятно проводить время.

Сообщите о своих ожиданиях

Психолог и эксперт по вопросам отношений и секса Мелисса Кук подчеркивает, что ключевым является общение. Оба партнера должны выразить свои ожидания по поводу путешествия, а также проговорить любые беспокойства.

Перед поездкой вы и ваш партнер должны обсудить свои цели и ценности, связанные с путешествием. Проявите открытость и заинтересованность в понимании того, что каждый человек желает от вашей поездки. Не делайте предположений, что сработает, а что нет, без разговора.

"Работайте над усовершенствованием своих навыков общения. Практикуйте активно слушать и четко и с уважением выражать потребности и проблемы. Проводите регулярные проверки во время поездки, чтобы обсудить, как обстоят дела, и оперативно решайте любые проблемы", - советует брачный и семейный терапевт Мэйбл Иу.

Предоставьте приоритет компромисса

Каждая пара уникальна, поэтому то, что подходит одному, может не подойти другому. Старайтесь подходить к любым разногласиям или вызовам как команда, и помните, что разногласия нормальные и здоровые.

Вместо того чтобы рассматривать их как потенциальные проблемы, попытайтесь найти способы их преодоления, поскольку это может укрепить отношения. Не смотрите на ваши разные ожидания и потребности как на проблему, которую нужно решить. Попытайтесь увидеть в этом возможность узнать друг о друге больше и потренируйтесь в командной работе.

"Работа над всеми этими вещами может улучшить отношения и сделать двух людей сильнее. Вы даже можете найти альтернативные способы наслаждаться различиями друг друга. Не говоря уже, что это потребует от вас компромисса, который важен для полноценных и здоровых отношений", - советуют психологи.

Попытайтесь найти золотую середину, которая позволит вам обоим наслаждаться совместными путешествиями, независимо от того, это дежурство дней или занятий, или новый подход к организации путешествия.

"Если один из партнеров абсолютно неуступчив, то отношения могут не сработать. Не разница в предпочтениях путешествий влечет за собой срыв, а неуступчивость", - подчеркивает Иу.

Планируйте личное время

"Путешествия часто предполагают проведение много времени вместе в тесных помещениях, что может быть сложным для людей, которым нужно больше личного пространства или времени в одиночестве, чтобы восстановить силы. Даже путешествуя вместе, планируйте время, проведенное отдельно. Это поможет уменьшить напряжение и позволить каждому партнеру восстановить силы по-своему", - говорит Мэйбл Иу.

Вам не нужно планировать ничего значительного или драматического, чтобы сэкономить личное время и пространство в поездке. Это может быть что-то совершенно простое - чтение книги наедине или одинокая прогулка.

Общайтесь и уважайте потребность друг друга в пространстве. Убедитесь, что вы оба чувствуете себя комфортно, проводя время в отдельности, когда это необходимо.

Будьте откровенны по поводу финансов

Проблемы у многих пар во время отпуска возникают, потому что они борются с разными ценностями по поводу денег и того, на что они их тратят во время путешествий.

Не стоит недооценивать силу финансовых разногласий, вызывающих напряжение и конфликты во время отдыха.

"Один из партнеров может предпочесть роскошное жилье и рестораны, тогда как другой - хочет на этом экономить. Обсудите и согласуйте бюджет перед поездкой. Выделите средства на разные категории - проживание, питание, мероприятия, сувениры. И четко следуйте плану", - советует Иу.

Также она советует разделить расходы или иметь отдельные средства на поездку, чтобы каждый партнер мог тратить в соответствии со своими предпочтениями, не вызывая споры.

"Когда вы определяете четкие ожидания относительно того, как будет потрачено ваше время и деньги, гораздо легче понять, чего хочет ваш партнер, а также удовлетворить собственные потребности в отпуске", - говорит тренер по знакомствам Дамона Хоффман.

Сбалансируйте отдых и активность

Различные темпы могут привести к разочарованию. Одному партнеру нравится быстрый маршрут, наполненный разнообразными мероприятиями, в то время как другой предпочитает более медленный и спокойный подход, что создает ощущение не синхронизации. Различные уровни приключений могут вызвать проблемы. Разница в терпимости к риску и авантюризму может вызвать конфликт.

Следует создать сбалансированный маршрут, включающий как активные, так и расслабленные дни, а также сочетать авантюрные и безопасные меры, удовлетворяющие темп, предпочтения и способности каждого партнера.

"Пробуйте вместе новые виды деятельности, которые удобны для обоих партнеров. Уважайте уровень комфорта друг друга. Если одного из партнеров не устраивает какая-либо деятельность, найдите альтернативу, которая понравится обоим. Выбирайте виды деятельности, соответствующие уровням физической подготовки обоих партнеров. Выбирайте более короткие походы или экскурсии с гидом, который оказывает помощь. Будьте готовы корректировать планы на основе уровня энергии и потребностей здоровья каждого партнера", - советует Иу.

Планирование позволит каждому партнеру выбрать свой способ отдыха или найти варианты развлечений отдельно.

Сочетание культурных интересов

Культурные интересы могут привести к разногласиям, что посмотреть и чем заняться. Один из партнеров может интересоваться музеями и историческими местами, а другой предпочитает современные достопримечательности или активный отдых на природе.

"В один день посетите музеи, на следующий - современные достопримечательности. Найдите мероприятия, сочетающие элементы обоих интересов, например, исторический тур с современными блюдами", - советуют психологи.

Уменьшайте стресс благодаря планированию

Прежде чем отправиться вместе в путешествие, потрудитесь вместе, чтобы определить, кто и какое участие в планировании. Уточните, кто что будет планировать, какой темп и маршрут поездки будет просто проговорите это.

Супружеская пара значительно уменьшает стресс, организовав детали заранее. Такие задачи как бронирование жилья, поиск направлений и составление маршрутов. Обсуждайте с партнером то, за что вы отвечаете, чтобы он чувствовал себя в курсе.

Неожиданности

Конечно, сколько бы вы ни планировали, ни одно путешествие не будет идеальным на все 100%. Чтобы избежать разочарований, установите реалистичные ожидания. Примите гибкость и адаптируйтесь к изменениям. Сосредоточьтесь на удовольствии опыта, а не на жестком соблюдении плана.

Помните, что логистика навигации в новом месте и транзите часто кажется непосильной, особенно в момент, когда вы находитесь в большой толпе туристов.

Путешествие может быть напряженным, и нет двух людей, которые справляются со стрессом одинаково. Это может быть проблемой, особенно для новых отношений, в которых партнеры не совсем знают, как другой человек справляется со стрессом. И конфликты могут возникать, когда они не согласованы с тем, как они справляются.

Приспособление к новым часовым поясам может повлиять на спящий режим и общее настроение, что приведет к раздражительности и конфликтам. Можно практиковать глубокое дыхание, медитации, прослушивание музыки.

"Пейте много воды и получайте много солнечного света по прибытии. На первые несколько дней планируйте сдержанные действия. Будьте терпеливы друг с другом и дайте время адаптироваться", - советует Иу.